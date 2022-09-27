БЕБ пропонує включити до санкційного списку 23 компанії, пов’язані з Росією та Білоруссю

Бюро економічної безпеки рекомендуватиме включити до санкційного списку 23 юридичні особи, діяльність яких пов’язана з Росією чи Білоруссю.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Попередньо встановлена вартість активів цих компаній, які включені до списку БЕБ, складає понад 1 млрд грн, у тому числі понад 90 млн грн готівкових коштів на банківських рахунках та 160 автомобілів на суму 220 млн грн та інше.

До списку потрапили компанії-імпортери автомобільної продукції, скла, фармацевтичної продукції, оптовий постачальник палива, дорожньо-будівельна компанія, виробник побутової хімії тощо.

Співробітники БЕБ вже направили на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики проєкт розпорядження Кабінету міністрів "Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 23 юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, у тому числі через офшорні компанії.

Аналітики БЕБ дослідили структуру власності та фінансово-господарську діяльність зазначених компаній та встановили, що вони перебувають під контролем РФ та РБ, а також дійшли висновку, що їх діяльність забезпечує фінансування держав-агресорів, через сплату податків до бюджетів РФ та РБ. Це створює реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Після погодження переліку юридичних осіб Міжвідомчою робочою групою, список передадуть Кабміну для скерування до Ради національної безпеки і оборони України задля застосування санкцій.

Компетентні органи Європейського Союзу, США, Канади та інших держав будуть поінформовані про набрання чинності рішення РНБО, для розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

"Зазначені юридичні особи, які увійшли до списку БЕБ, запропоновано позбавити права користуватися та розпоряджатися активами, що їм належать. Також, для них буде заблоковано можливість виведення капіталу за межі України та зупинено виконання їх економічних і фінансових зобов’язань перед РФ та РБ", – сказано в повідомленні БЕБ.

Зазначається, що це лише перший перелік таких компаній, процес поповнення списку підприємств для запровадження санкцій триває. Наразі ще два списки із 25 та 54 суб’єктами господарської діяльності, які БЕБ рекомендує включити до санкційних списків, погоджуються з відповідними органами.