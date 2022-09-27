Польща хоче збільшити імпорт вугілля з України

Польща очікує надходження перших вагонів з українським вугіллям упродовж тижня і планує збільшити його імпорт з України в подальшому.

Про це в ефірі Польського радіо заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє Укрінформ.

Він назвав постачання українського вугілля до Польщі "проявом солідарності" Києва з Варшавою, адже Польща у своїй енергосистемі використовує вугілля більше ніж Україна.

"На першому етапі Україна виділила для Польщі квоту у 100 тисяч тонн вугілля. Перші ешелони повинні прибути до Польщі упродовж тижня", – заявив Дворчик.

Водночас він висловив сподівання, що Польща отримає від України більше вугілля.

"Є багато чинників, які на це впливають. Однак, коли останнього разу ми розмовляли з президентом Зеленським і прем’єром Шмигалем під час візиту прем’єра Моравецького до Києва (9 вересня – ред.), то прозвучали декларації: як тільки енергетична ситуація України дозволятиме, то будуть також чергові квоти для експорту до Польщі", – наголосив голова канцелярії президента Польщі.

Дворчик також повідомив, що "українські друзі роблять все можливе, щоб електроенергія (з Хмельницької АЕС, – ред.) в цьому року почала постачатися (до Польщі, – ред.)".

Він зазначив, що для Польщі, це, без сумніву, було би значною підтримкою, оскільки ціни електроенергії в Україні є нижчими, ніж в Європі.

При цьому польський урядовець зауважив, що для реалізації цього проєкту потрібно здійснити певні інвестиції, що не так легко зробити у країні, де триває війна.

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Як повідомлялося, у вересні Кабінет міністрів України дозволив експортувати 100 тисяч тонн вугілля до Польщі, хоча перед цим встановив нульові квоти на експорт вугілля українського походження, включно із коксівним. У червні Кабінет міністрів вже встановив нульові квоти на експорт вугілля, однак обмеження не поширювалося на коксівне вугілля, яке використовується у металургії.

Нагадаємо, у травні енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова почав експорт вугілля до Польщі. Загалом ДТЕК планував відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць – той обсяг, який залишається після забезпечення своїх ТЕС та інших споживачів.