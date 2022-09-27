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Путін знову погрожує глобальною продовольчою кризою через санкції проти Росії

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путин,путін

Владімір Путін погрожує світовою продовольчою кризою через запроваджені проти Росії санкції і знову критикує роботу "зернового коридору", створеного для вивезення зерна з українських портів.

Про це російський президент заявив під час наради "Про хід сезонних польових робіт", повідомляє пресслужба Кремля.

"Зазначу, що постачання за кордон нашого зерна та добрив, як і раніше, на жаль – навіть не для нас на жаль, а для світового ринку продовольства – утруднені. Санкції проти Росії загрожують обернутися подальшим погіршенням ситуації, глобальною продовольчою кризою, до якої світ іде вже кілька років", – заявив Путін.

Водночас він вважає, що санкції проти РФ не пов'язані із загарбницькою повномасштабною війною проти України, звинувативши у продовольчій кризі країни Заходу.

"При цьому зерно з України продовжує йти повз найбідніші країни. Ми говоримо про це, говоримо – все марно, ніхто просто не чує. Станом на 23 вересня із 203 кораблів, що вийшли з портів України, лише чотири пішли до найбідніших країн за програмою ООН. А з 46 кораблів, відправлених з понеділка по п'ятницю минулого тижня, 14 вказали як країну призначення, країну-посередника, Туреччину, а з 32 кораблів, що залишилися, 25 були відправлені до Європейського союзу", – розповів Путін.

"Вони що, найбідніші країни, чи що? Ситуація тут не змінюється. Суцільне, просто незручно говорити, але це суцільне надурювання, і нічого більше", – додав російський президент.

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Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. 

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Автор: Михайло Орлюк
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хутин пуй
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27.09.2022 17:39 Відповісти
Скажи це Ердогану, телепню!
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27.09.2022 17:52 Відповісти
В царя вже давно роздвоєння особи. А цю ахінею він вклав у вуха капоїдам ( для Ердогана, Гутеріша зовсям друге.) щоб якось затуманити те чого немає.
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27.09.2022 19:18 Відповісти
 
 