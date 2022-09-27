Польща офіційно відкрила новий трубопровід для імпорту газу з Норвегії (оновлено)

Сьогодні, 27 вересня, на газокомпресорній станції у місті Ґоленюв у північно-західній Польщі відбулося офіційне відкриття газопроводу Baltic Pipe.

Газ цим трубопроводом розпочнуть постачати вже з 1 жовтня, повідомляє Польське радіо.

В урочистій церемонії відкриття газогону взяли участь президент Польщі Анджей Дуда, очільники польського та данського урядів Матеуш Моравєцький та Метте Фредеріксен, міністр нафти та енергетики Норвегії Тер'є Асланд, а також голова Генерального директорату ЄС з енергетики Дітте Юул Йорґенсен.

"Це масштабна подія. Можна сказати, це подія року чи навіть років. Ми дуже раді, що вдалося це зробити", – наголосив під час церемонії відкриття газогону віцеспікер польського Сейму Ришард Терлецький.

Як повідомила польська державна нафтогазова компанія PGNIG, у 2023 році вона зможе імпортувати через Baltic Pipe щонайменше 6,5 млрд кубометрів газу з Норвегії до Польщі, використавши не менше 80% зарезервованої потужність нового газопроводу.

У 2024 році обсяги постачання газу зростуть більш ніж на 1 млрд кубометрів, а рівень використання зарезервованих PGNiG транспортних потужностей Baltic Pipe перевищить 90%, зазначається на сайті компанії.

PGNiG наразі має диверсифікований портфель постачання газу для Baltic Pipe. Він охоплює як контракти, так і власний видобуток PGNiG Upstream Norway, який забезпечить приблизно 6,5 мільярдів кубометрів газу на рік у 2023 році та приблизно 7,7 млрд куб. м у 2024 році. На нього припадає приблизно 80-90% із приблизно 8 млрд куб. м потужності Baltic Pipe, зарезервованої PGNiG.

В компанії додали, що лише за останні чотири місяці PGNiG уклала контракти загальним обсягом близько 4 млрд кубометрів газу на рік, включно з домовленостями про постачання 2,4 млрд кубометрів газу на рік від норвезької Equinor Group.

Своєю чергою міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Baltic Pipe дає змогу диверсифікувати постачання природного газу до Польщі та зміцнити енергетичну безпеку України.

"Запуск Baltic Pipe – це можливість і для України підвищити надійність газопостачання. Цього року ми збільшили гарантовані потужності для імпорту газу з Польщі та продовжуємо над цим працювати. Також зросли потужності імпорту газу зі Словаччини, тому коли запрацює на повну потужність інтерконектор між Словаччиною та Польщею, Україна зможе збільшити імпорт і через Словаччину", – написав Галущенко у Facebook.

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Як повідомлялося, минулого тижня польська компанія Gaz-System завершила будівництво газопроводу Baltic Pipe, він вже заповнений газом.

Польська державна нафтогазова компанія PGNIG має намір використовувати газопровід Baltic Pipe на 100% запланованої на поточний рік потужності. Для цього компанія підписала низку контрактів на постачання газу з норвезькою групою Equinor.

Baltic Pipe – це стратегічний проєкт, який має створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі та до кінцевих споживачів у сусідніх країнах. Газопровід зможе постачати 10 млрд кубометрів природного газу щорічно в Польщу і 3 млрд кубометрів – з Польщі до Данії.

Газогін мав бути готовий до транспортування перших обсягів газу 1 жовтня 2022 року, коли мав офіційно закінчитись контракт на постачання газу до Польщі з російським "Газпромом".

Інвесторами проєкту є транспортні оператори: данська Energinet та польська Gaz-System.