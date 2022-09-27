АРМА знайшло закордонні активи понад 500 осіб, причетних до агресії Росії

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) передало інформацію українським правоохоронцям щодо частини виявлених активів 557 осіб, причетних до агресії РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"За результатами заходів з виявлення та розшуку активів, спільно з міжнародними організаціями розшукано за кордоном 26 об’єктів нерухомого майна, 32 земельні ділянки, 27 автомобілів, 1 судно та 320 тис євро грошових коштів на закордонних рахунках", – йдеться в повідомленні.

Серед знайдених активів, зокрема, яхта Mr. Maverick, садиба у Франції та елітний будинок у діловому районі Лондона, які належать депутатам держдуми РФ поточного скликання та членам їх сімей.

Відповідна робота проведена в рамках співпраці з Міжвідомчою робочою групою з питань розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, причетних до агресії рф (Task Force UA).

Зазначається, що для виявлення та розшуку активів фігурантів до компетентних закордонних установ 87 країн та іноземних юрисдикцій було направлено 349 відповідних запитів. Станом на вересень отримано 88 відповідей, інформація з яких передана правоохоронним органам України.

В АРМА додали, що наразі спільно з правоохоронними органами та зарубіжними партнерами опрацьовуються механізми, які дозволять передавати російські активи на користь України.