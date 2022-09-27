Польща та Данія запускають новий трубопровід для імпорту норвезького газу (оновлено)

Прем’єр-міністри Польщі та Данії у вівторок,27 вересня, відкриють газопровід Baltic Pipe, який стане новим каналом для норвезького газу в Європу.

Як наголошує TVN24, Baltic Pipe є одним із головних проєктів польського уряду для забезпечення енергетичної безпеки та повної незалежності Польщі від російського газу, передає Європейська правда.

Церемонія відкриття відбудеться на газокомпресорній станції в Будно Західнопоморського воєводства. Також планується символічний старт транспортування газу.

Повноцінне транспортування газу по системі Baltic Pipe з родовищ на норвезькому континентальному шельфі до Польщі по 900-кілометровому маршруту через Данію заплановано на 1 жовтня.

Не лише Польща вперше зможе імпортувати норвезький газ через Данію, але й сусідні з нею країни, зокрема Словаччина та Чехія. Газ почне надходити в трубопровід 1 жовтня, а вихід на повну потужність очікується до кінця листопада. Інвесторами виступають оператори транспортування: данська Energinet і польська Gaz-System.

Baltic Pipe складається з п'яти елементів – з'єднання норвезької системи в Північному морі з данською системою, великий газотранспортний маршрут через Данію, газокомпресорна станція на данському острові Зеландія, морський газопровід з Данії в Польщу з приймальним терміналом та додатковими елементами польської системи передачі.