Найбільший світовий виробник вітрових турбін ліквідує дочірню компанію в Росії

Данська Vestas – найбільший світовий виробник обладнання для вітрових електростанцій – ліквідує свою російську дочірню компанію "Вестас Рус".

Як свідчать дані російского реєстру юридичних осіб, наразі "Вестас Рус" знаходиться у статусі ліквідації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідна зміна у статусі компанії була зареєстрована 26 вересня. Термін ліквідації, вказаний у документі, – 15 вересня 2023 року.

Як повідомлялося, влчтку данська Vestas закрила завод з виробництва лопатей для вітроелектростанцій (ВЕС) в російському Ульяновську.

"Вестас рус" (належить Vestas) – постачальник обладнання для російських ВЕС. Турбіни компанія привозила із ЄС, а в РФ випускала лопаті та збирала гондоли. Vestas також замовляла вежі у

"ВіндарСєвєрсталь" (спільне підприємство "Сєвєрсталі" та іспанської Windar Renovables). Виручка "Вестас рус" за 2021 рік склала 30,6 млрд руб., прибуток – 1,62 млрд руб. Виручка "ВМ-РУС" склала 4,27 млрд руб., прибуток – 80,7 млн ​​руб.

Як повідомлялося, данська Vestas ще в березні повідомила, що призупиняє участь у проектах у Росії, а на початку квітня оголосила про рішення припинити бізнес в РФ. Компанія також припинила постачання вітрових турбін до Росії.

З 2018 року Vestas поставила в РФ 1,1 ГВт вітротурбін, або приблизно 1% від обсягу свого світового продажу.