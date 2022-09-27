Польща не прийматиме росіян, які втікають від мобілізації

Польська влада не має наміру приймати росіян, які тікають від мобілізації до інших країн.

Про це в ефірі Польського радіо заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає Укрінформ.

Він наголосив, що Польща не закриває кордони для осіб, які були репресовані з огляду на свої політичні переконання чи боротьбу за права людини в РФ.

"З іншого боку, ми не плануємо приймати російських громадян, які досі підтримували режим Владіміра Путіна, а тепер, коли раптом з'явилася перспектива, що зможуть не лише на словах підтримувати цей режим, але й опинитися на фронті, вони раптом стали великими демократами і планують залишити Росію. Без сумніву, ми таких людей не підтримуватимемо", – заявив Дворчик.

Читайте також: У Польщі набули чинності нові обмеження на в’їзд для росіян

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.