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Turkish Airlines скасувала авіарейси до Мінська та ще трьох російських міст до кінця року

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Турецька авіакомпанія Turkish Airlines скасувала авіарейси до білоруського Мінська та трьох російських міст до 31 грудня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, до кінця року скасовано рейси з/до Мінська, а також таких російських міст як Сочі, Ростов та Єкатеринбург.

Зазначається, що пасажири, чиї рейси було скасовано, можуть або повернути кошти за квитки або ж обміняти їх на інший рейс.

Причини скасування рейсів у Turkish Airlines не повідомили.

Автор: Юлiя Недашківська
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