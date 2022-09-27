Німецькі правоохоронці проводять обшуки на яхті російського олігарха Усманова

Німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі Dilbar, яка належить російському олігарху Алішеру Усманову.

За даними Spiegel, обшуки проводять офіцери спеціальної комісії "Україна", що складається зі слідчих кримінальної поліції та податкових слідчих із землі Північний Рейн-Вестфалія, передає Європейська правда.

Прокуратура у Франкфурті-на-Майні заявила, що до обшуку залучені 60 правоохоронців.

Метою рейду є пошук додаткових доказів у провадженні проти Усманова за підозрою в порушенні закону про зовнішню торгівлю, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.

Минулого тижня слідчі вже провели обшуки на віллах Усманова на озері Тегернзеє та вилучили документи.

"Той факт, що влада вживає кримінальних дій проти мультимільярдера, на якого накладено санкції ЄС, також пов’язаний з тим, що німецьке законодавство про санкції все ще виявляється абсолютно непридатним на практиці. Кримінальне податкове законодавство є своєрідною допоміжною структурою, щоб заарештувати активи хоча б одного олігарха в Німеччині", – зазначає видання.

Співробітники спецкомісії припускають, що зможуть довести, що Усманов проживає в Німеччині і тому також зобов'язаний платити податки. Відповідно до цього, з 2014 року він ухилився від сплати податків у Німеччині на суму щонайменше 555 млн євро.

Яхта Dilbar кілька місяців перебувала у сухому доку на верфі Lürssen у Гамбурзі, де проходила технічне обслуговування, коли РФ вторглася в Україну. Тоді влада не дозволила судну покинути води Німеччини через санкції проти Усманова.

Нещодавно Dilbar перевели до Бремена. Яхта підпадає під заборону на розпорядження і тому "більше не може бути продана, орендована або обтяжена", пояснив речник Федерального управління кримінальної поліції.

Яхта коштує близько $600 млн і названа на честь матері Усманова. За документами яхта належить компанії Navis Marine Limited, зареєстрованій на Кайманах, яка, у свою чергу, належить компанії Almenor Holdings Limited на Кіпрі.