В Україні знайшли ще одну "дочку" російського букмекера 1хBet, вона теж має ліцензію, – розслідування

Журналісти звернули увагу, що в Україні продовжує оперувати "дочка" російського гемблінг-оператора 1XBet. Йдеться про "ПоінтЛото", який раніше називався "Мелбет".

Про це йдеться у розслідуванні ain.ua разом із OSINT-спільнотою Molfar.

Зазначається, що оператор PointLoto, юрособа ТОВ "ПоінтЛото", ще в червні 2022 року, під час розгортання розголосу навколо діяльності російської 1xBet в Україні, мав іншу назву. Оператор іншої "дочки" 1xBet, що вже якийсь час оперувала в Україні, швидко змінив бренд та юрособу, щоб відвести можливий вогонь та сховати сліди. До внесення змін в реєстраційну форму Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), оператор називався Мелбет – ТОВ "Мелбет".

Компанія з назвою "Мелбет" також працює і в Росії. Представники "Мелбет" стверджують, що контора в РФ є легальною. Але журналісти знайшли зв’язок з нелегальним в РФ 1xBet.

Юридична особа, яка стоїть за Melbet в РФ та володіє їх торговельною маркою, на вересень 2022-го насправді належить компанії з іншою назвою – ООО "Мелофон". Та ще зовсім недавно ТМ належала ООО "Селебрити", яка також мала іншу назву. Попередня назва ООО "Селебрити" — 1ХСТАВКА, прямо афільована з 1xBet.

У Росії зміна юрособи пов’язана із тим, що власники 1xBet Казорін, Каршков і Семіохін в 2020 році були оголошені в розшук у зв’язку із незаконною організацією та проведенням азартних ігор. Утім, 1xBet та його "доньки" залишились одним з найбільших операторів та платником податків у гемблінгу.

"В Росії таке кримінальне переслідування у поєднанні з тим, що засновникам дали виїхати, заплющуються очі на робочий бізнес та спокійно стягуються податки можливо лише як легенда за участю ФСБ", – пишуть журналісти.

Зазначається, що російський "Мелбет" та український "Мелбет/ПоінтЛото" пов’язані не тільки назвою. Вони запущені в один час – 2020 рік. Сайти "Мелбет" мають схожий дизайн та такі ж коефіцієнти, що і 1xBet.

Також зв’язок на правах анонімності підтвердили кілька джерел з індустрії бетінгу в Україні.

Попри це, в жовтні 2021 року ТОВ "Мелбет" отримує ліцензію на ведення ігрової діяльності в Україні від КРАІЛ. Низка доказів, що лежать на поверхні і вказують на російське походження проєкту, ще до зміни назви з "Мелбет" на "ПоінтЛото", не стали причиною для КРАІЛ на відмову у видачі ліцензії.

Також з "Мелбет" в Україні пов’язана ще одна компанія – "Біг Дата 2020". Вона займається організацією азартних ігор, знаходиться у тому ж офісі та має спільних співзасновників.

"У підсумку бачимо, що в Україні на офіційному рівні оперує компанія, що не просто використовує софт російської компанії, а скоріш за все є дочкою 1xBet, а її "двійник" продовжує працювати в Росії та сплачувати там податки. Після початку розслідування щодо запуску 1XBet в Україні "Мелбет" швидко змінює назву на PointLoto, замасковуючи своє походження і безпроблемно веде свою подальшу діяльність в Україні", – підсумували журналісти.

При цьому, ні КРАІЛ, який видав ліцензію, ні Бюро економічної безпеки та СБУ, які займались справою 1xBet, проблем не побачили.

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Як повідомлялося, на початку серпня президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію, що набрала необхідні 25 тисяч голосів, доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронних органів опрацювати питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні.

У петиції стверджувалось, компанія 1xBet пов'язана з російським бізнесом, попри це у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала їй дві ліцензії – на букмекерську діяльность та роботу онлайн-казино.

Формально ТОВ "Твоя беттінгова компанія, яке отримало вказані ліцензії, зареєстроване в Україні та на громадян України. Однак, в документах, поданих цією компанією на отримання ліцензій, була подана заявка на роботу в Україні під брендом 1xBet. Крім того, торговельні марки 1xBet, на які була видана ліцензія, зареєстровані в 2015 році на кіпрську компанію Navasard Limited, яка, за даними Forbes, належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну.

За даними галузевих ЗМІ, 1ХBet – це російська букмекерська компанія з ліцензією на Кюрасао та штаб-квартирою на Кіпрі. Власники компанії отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні. Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в Росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.

Окрім Росії, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великобританії та низці інших країн.

Сам Роман Семіохін розповідав у інтерв'ю російському Forbes, що отримані від бізнесу гроші інвестував в нерухомість та бізнес-проєкти в Росії.