"Київтеплоенерго" відсудило в оператора Дарницької ТЕЦ 387 мільйонів

Господарський суд міста Києва 8 вересня частково задовольнив позов комунального підприємства "Київтеплоенерго" до ТОВ "Євро-Реконструкція" та вирішив стягнути з відповідача 387 млн грн заборгованості.

Про це повідомляє Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, "Київтеплоенерго" мотивувало свої позовні вимоги неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором про надання послуг з транспортування теплової енергії.

Водночас ТОВ "Євро-Реконструкція" (оператор Дарницької ТЕЦ) висловлювало заперечення щодо тарифів, застосованих позивачем при нарахуванні вартості послуг.