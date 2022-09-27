Окупанти зруйнували аеропорт Кривого Рогу
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Російські окупанти ввечері 26 вересня завдали ракетного удару по аеропорту Кривого Рогу, його інфраструктуру знищено.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе", – зазначив він.
Постраждалих унаслідок ракетного удару немає.
Як повідомлялося, навесні російські військові зруйнували Дніпровський аеропорт.
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