App Store видалив застосунок "Вконтакте" та пошту Mail.ru
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Магазин застосунків App Store видалив такі російські програми як "Вконтакте" (VK) та пошту Mail.ru.
Про це повідомляє російська Медуза.
Крім того, з App Store зникли інші застосунки холдингу VK – VK Музика, VK Кліпи, VK Месенджер, VK Play і VK Адмін.
Також із магазину застосунків зникла пошта Mail.ru, яка входить до екосистеми VK. При цьому застосунок "Однокласників" та месенджера Там-Там все ще можна завантажити.
Водночас у магазині застосунків Google Play програми VK все ще доступні.
У Самому холдингу VK підтвердили, що Apple заблокувала декілька застосунків компанії, на даний момент вони недоступні в App Store. Сервіси VK, установлені на смартфонах користувачів, продовжують працювати у звичайному режимі.
Як повідомлялоя, у травні App Store у Росії припинив приймати оплату через мобільні платежі. Раніше Apple заблокувала платежі через Apple Pay картками російської платіжної системи "Мир".
До того Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay в Росії.
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