Нацбанк видав банкам ще $100 мільйонів та 20 мільйонів євро готівкою
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Національний банк вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що до обміну Нацбанк запропонував $100 млн та 100 млн євро.
Результати операцій:
- з обміну доларів США: участь взяв один із 14 системно важливих банків. Була затребувана вся сума;
- з обміну євро: участь взяв також один із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро.
У Нацбанку нагадали, що такі операції здійснюються для вирішення проблеми з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, яка виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону.
"Заходи з підкріплення кас банків готівковою валютою вже мали ефект. Проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків поступово вирішується, про що, зокрема, свідчить зменшення кількості банків – учасників таких операцій", – зауважує регулятор.
Загалом наголошується, що порівняно з початком вересня залишки готівки в касах банків істотно збільшилися й банки починають активніше задовольняти попит громадян у готівковій валюті.
Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував $100 млн готівкою й фактично вся сума була вибрана банками.
В НБУ обіцяли, що регулятор проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно.
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