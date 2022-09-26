Український стартап Datrics отримав інвестиції від блокчейн-компанії NEAR Protocol

Блокчейн-компанія NEAR Protocol інвестувала в український стартап Datrics.

Про це повідомили в компанії, передає AIN.UA.

Як зазначається, угода допоможе прискорити зростання та розширити аналітичні рішення, зокрема в екосистемі Web3 та NEAR.

За даними видання Forbes, капіталізація NEAR Protocol досягає $3 млрд. Суму угоди не розкривають, однак відомо, що з моменту заснування Datrics залучив понад $1,5 млн.

Із минулого раунду в серпні 2021 року команда стартапу зросла на 50% – до 30 людей.

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Засновники Datrics та частина інвесторів зробили cash-out й конвертували виручені із продажу часток кошти у токени NEAR.

Datrics розробляє no-code-платформу, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру проводити аналіз даних високого рівня без залучення програмістів. Спочатку Datrics був інструментом для банків та аналітичних фірм. Однак із часом серед клієнтів стало більше Web3-проєктів. Стартап почав орієнтуватися на блокчейн.

У 2021 році ICU Ventures, венчурний фонд у фінансовій групі ICU, інвестував в Datrics. Сума інвестицій тоді не називали. Через кілька місяців Datrics пройшов в зимовий онлайн-набір акселератора YCombinator і отримав $125 тис. інвестицій.