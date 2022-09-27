Світові запаси зерна через посухи й війну в Україні впали до мінімуму за 10 років, – Reuters

Незважаючи на відновлення експорту з України, світ рухається до найменших запасів зерна за останні роки, оскільки поставки надто малі, а врожаї інших великих виробників зернових менші, ніж спочатку очікувалося.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Зазначається, що погана погода в ключових сільськогосподарських регіонах від США до Франції та Китаю призводить до скорочення врожаю зерна та скорочення запасів, що підвищує ризик голоду в деяких з найбідніших країн світу.

Імпортери, виробники продуктів харчування та тваринники сподівалися, що доступність врожаю покращиться після того, як цього літа Україна відновила поставки з чорноморських портів, а американські фермери висадили великі врожаї. Але очікується, що Сполучені Штати, провідний у світі виробник кукурудзи, зберуть найменший урожай кукурудзи за останні три роки. Посуха також завдала шкоди європейським врожаям і загрожує майбутньому посівному сезону в Південній Америці.

До кінця врожайного 2022/23 року світових запасів кукурудзи вистачить лише на 80 днів споживання, що на 28% менше, ніж п’ять років тому, і є найнижчим рівнем з 2010-2011, згідно з даними, зібраними для Reuters Міжнародною радою по зерну, міжурядовою організацією.

Зазначається, що Світовий банк виділив $30 млрд для компенсації дефіциту продовольства, що погіршився внаслідок війни, а президент США Джо Байден минулого тижня оголосив про виділення майже $3 млрд додаткового фінансування для боротьби з глобальною продовольчою безпекою.

Обмеження поставок зерна відображає вплив зміни клімату на рослинництво, а також зростаючий світовий попит на худобу, яка харчується кукурудзою, з’їдаючи її запаси. Запаси всього зібраного зерна в усьому світі досягнуть мінімуму за вісім років наприкінці цього врожайного року, заявила Міжнародна рада по зерну.

Очікується, що виробництво в ЄС досягне 15-річного мінімуму, падіння, яке змусить блок збільшити імпорт з України в 2022-2023 роках приблизно на 30% порівняно з попереднім роком, до 10,4 млн тонн, повідомила консалтингова компанія Strategie Grains.