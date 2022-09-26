Міноборони вже уклало всі необхідні контракти для забезпечення військовослужбовців зимовою формою, – Маляр

Міністерство оборони України уклало всі необхідні контракти на придбання зимових комплектів одягу для українських військовослужбовців, уже здійснюються постачання.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз уже надходять великі партії зимового одягу, і повірте, буквально кілька тижнів – і ця тема в принципі пропаде з обговорення, тому що вона буде вирішена. Тут треба розуміти важливі речі: до повномасштабного вторгнення в нас професійна армія складала 215 тис., відповідно законом, а мобілізовані були сотні тисяч, у жодного виробника, ні українського, ні західного немає в такій кількості одягу в стоку або на складі, щоб просто купити і привезти, тобто всі ці замовлення зараз шиються, бо їх немає стільки в готовому вигляді. Тому це певний час, логістика", – розповіла Маляр.

"Повністю контракти, які необхідні для забезпечення Збройних Сил зимовим одягом, укладено, і зараз йдуть просто питання логістики та виробництва цієї форми", – додала вона.