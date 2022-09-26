Конгрес США схвалив виділення додаткової допомоги Україні на $12 мільярдів, – Reuters

Члени Конгресу США погодили включення близько $12 мільярдів нової допомоги Україні до законопроєкту про тимчасові витрати у відповідь на запит адміністрації американського президента Джо Байдена.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме з ходом обговорення законопроєкту.

Співрозмовник видання уточнив, що до законопроєкту також включать фінансування переселення афганських біженців.

Раніше цього місяця президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні $11,7 мільярда нової екстреної військової та економічної допомоги.

До кінця цього тижня Конгрес має прийняти законопроект про тимчасові витрати, який також передбачає фінансування широкого спектру урядових програм США.

Як повідомлялося, Мінфін України наступного року для покриття дефіциту держбюджету планує залучити $37,9 млрд від міжнародних партнерів, у тому числі $18 млрд – від США, $15 млрд – від МВФ, ще $4,9 млрд має надійти від ЄС та з інших джерел.



