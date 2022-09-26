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видобуток (1581) мідь (17) Новинський (217)

Новинський купив компанію для видобутку міді на Волині

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

новинский

Компанія Вадима Новинського Smart Holding N.V. (Нідерланди) встановила прямий контроль над міноритарною часткою в ТОВ "Інтер Актив", яке у травні придбало спецдозвіл на розробку родовища мідних руд "Заліси-Шменьки" у Волинській області. Водночас її очолив менеджер бізнесмена, а до складу співзасновників увійшли пов’язані з ним компанії.

За даними в системі YouControl, Smart Holding N.V. 22 вересня напряму придбав 24,99% капіталу ТОВ "Інтер Актив", повідомляє галузеве видання NADRA.info.

Цю інформацюі підтвердили в українському офісі групи "Смарт-Холдингу".

"ТОВ "Інтер Актив" здійснило додаткову емісію для збільшення статутного фонду і Смарт-Холдинг сплатив відповідну долю в статутний капітал (капітал було подвоєно з 84,5 тис. грн до 169 тис. грн – прим. NADRA.info)", – пояснила керівник інвестиційного фонду IF Smart в рамках "Смарт-Холдингу" Наталія Вінницька.

Вона уточнила, ТОВ "Інтер Актив" вже отримало спецдозвіл на родовище "Заліси-Шменьки".

Ще 24,99% капіталу ТОВ "Інтер Актив" отримала кіпрська компанія Misandaiko Holdings Ltd, яка теж може бути пов'язана з Новинським, хоча офіціно у "Смарт-Холдингу" це заперечують.

Крім того, ще 0,02% у ТОВ "Інтер Актив" набуло київське ТОВ "Малахіт видобуток" Романа Круглого, який раніше керував компанією "Шипінг плюс ЛТД", що фігурувала у кількох судових справах, пов'язаних із бізнес-інтересами Новинського.

Разом із зміною структури власності ТОВ "Інтер Актив" змінило місце реєстрації, і тепер "прописане" в Києві на вул. Борисоглібській, 2. За цією ж адресою знаходиться, зокрема, компанія "Смарт Видобуток" Новинського.

Раніше у ТОВ "Інтер Актив"змінився керівник: замість Ігоря Нестеренка компанію очолив Андрій Ковальчук (керівник ТОВ "Сотон" того ж Новинського), а виконавчим директором призначили Євгенія Курила.

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Станом на 26 вересня кінцевим бенефіціарним власником "Інтер Актива"у все ще вказано Ігоря Воронова, втім у структурі учасників ТОВ пан Воронов зберіг за собою 50%.

Зауважимо, що відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року, введеного в дію указом президента від 23 липня 2021 року №306/2021, мідні руди визнано корисною копалиною стратегічного значення.

Нагадаємо, Ігор Воронов встановив контроль над ТОВ "Інтер Актив" після того, як компанія підписала договір купівлі спецдозволу на рудоносне поле мідних руд "Заліси-Шменьки". Обіцяні 18 млн грн за спецдозвіл "Інтер Актив" заплатив державі в липні.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
А вона була такою?
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27.09.2022 07:52
+14
По-перше, стратегічні копалини. По-друге, офшор. Уже доофшорились за попередні часи.
По-третє, фінансист московського патріархату, що благословляє військових умирати в Україні.
ЗеОПа загралась.
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27.09.2022 02:57
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(капітал було подвоєно з 84,5 тис. грн до 169 тис. грн - прим. NADRA.info)" Джерело: https://biz.censor.net/n3369754



указом президента від 23 липня 2021 року №306/2021, мідні руди визнано корисною копалиною стратегічного значення.

Нагадаємо, Ігор Воронов встановив контроль над ТОВ "Інтер Актив" після того, як компанія підписала договір купівлі спецдозволу на рудоносне поле мідних руд "Заліси-Шменьки". Обіцяні 18 млн грн за спецдозвіл "Інтер Актив" заплатив державі в липні. Джерело: https://biz.censor.net/n3369754
із життя кацапських скотів із риго-опсж в Україні... Ледь жевріють недобитки...
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26.09.2022 22:52 Відповісти
А вона була такою?
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27.09.2022 07:52 Відповісти
Потому , ZE🤢БОРОТЕНЬ с булавой, снимете розовые очки‼️НА СОТНИ МИЛЛИАРДОВ АКТИВЫ РАШИСТСКИХ КОШЕЛЬКОВ ТЕРРОРИСТА№1 ***** в Украине не арестованы‼️За 8 месяцев ВОЙНЫ Это как⁉️🦠🐀🐑🐑"спасибо"73% ГНИДЫ
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27.09.2022 16:21 Відповісти
Почему российский олигарх что то покупает в Украине, а тем более это шестерка Алишера Усманова путинского олигарха.
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27.09.2022 00:05 Відповісти
Путин поставил задачу, чтобы украинцы сами оплачивали войну против себя. И в принципе у врага с помощью предателей в Украине хорошо получается. Экономика Украины оплачивает снаряды, ракеты, патроны которыми потом украинцев убивают.
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27.09.2022 15:31 Відповісти
По-перше, стратегічні копалини. По-друге, офшор. Уже доофшорились за попередні часи.
По-третє, фінансист московського патріархату, що благословляє військових умирати в Україні.
ЗеОПа загралась.
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27.09.2022 02:57 Відповісти
по перше то все зі сприяння місцевої влади, всі в долі, гроші не пахнуть, моя хата з краю. По друге знову ж всім проценти розписані. По третє Волинь то заповідник УПЦ МП, як не посприяти.. Такі ми патріоти на жаль.
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27.09.2022 16:47 Відповісти
Чому ця гніда *********** йще в Україні,і йще щось купує?
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27.09.2022 06:56 Відповісти
Тому, що у буби часу на зрадників немає. Крім того, на Волині нічого без відома Палиці, а значить, і Бені, не робиться, так що, картина маслом!
Ігарьвалєріч сказали «нада», бубочка атвєтіл «єсть»!
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27.09.2022 10:10 Відповісти
И ее охраняет филиал ФСБ ⁉️🤮🤮🤮🤮🤮
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27.09.2022 16:22 Відповісти
А чому не в расії, ти ж так любиш руській мір?
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27.09.2022 08:58 Відповісти
**** православна
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27.09.2022 09:59 Відповісти
Свого часу ця російско-єврейська потвора придбала Черноморський суднобудівний завод після чого завод, по суті, припинив своє існування. Невже за всі ці роки влада так і не зробила висновки на кого ця тварина працює?
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27.09.2022 10:36 Відповісти
.. просто, ніхто не вірить ссученій оманськійвладі перевертнів,крім українців.Здати СВОЇХ найкращих воїнів в полон на поталу ворогам (хоча були ті ,що хотіли і могли їх відбити) а ті закатовані...ще й дякують за звільнення (???),зараз контролює оборонку "смотрящий"януковичаєрмак і все інше теж,швидкі "закони" під **********************,суди в мільярди доларів на користькаламоявсесвітнього злодія (?) і інших злодіїв,рейдерство,навіть держпідприємств,медальки 95кварталу і ін.курвам (як це ************* цілим світом),гастролі розчепіри в Омєріку, що б замовити слівце,який гарний єРМАЧІЛО (?)продовження нікчемних переслідувань волонтерів (вся логістика на них і їхніх плечах)....а арахамло вже веде в відкриту перемовини з ворогом (типу торгується)... може вже відкриті військові заводи?Ні....зате переслідують бойових командувачів за оборону України (?)Чим займається сбу ???Українці,чому ви такі наївні та добрі ?......вас же нищать і обманюють ті,кому ви довірились...
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27.09.2022 10:46 Відповісти
"Слава" Зеленському ! Він продає Україну ворогу в час війни ! ! !
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27.09.2022 11:23 Відповісти
ну шо ж - ОПа дермака любит "с.ку православную"
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27.09.2022 11:37 Відповісти
ШОК! він не в тюрмі не вбитий не розстріляний його труп під парканом не доїдають собаки, воно підприємства в Україні скуповує(( ЦЕ ВОРОГ! ВІДВЕРТИЙ І НЕПРИКРИТИЙ!! Нам мало крові наших дітей що ми дозволяємо цій потворі дихати і далі топтати нашу землю?
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27.09.2022 14:06 Відповісти
А СБУ ничего не хочет сделать в отношении действующих кремлёвских агентов, таких как Новинский и прочие упыри из ОПЗЖ ?
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27.09.2022 14:33 Відповісти
Почему его еще не обменяли на защитников Мариуполя?
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27.09.2022 15:04 Відповісти
Да занимайся производством например собирай электро автомобили как Маск, денег же накрали немерено, или микросхемы, что вас все тянет к народным активам даже на крови , почитай прежде всего конституцию,что надра принадлежат народу , а не коррупционным чировникам которых рано или поздно все равно посадят с конфискацией иммущеста.
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27.09.2022 15:14 Відповісти
Пане президенте! Що ця прокацаська наволоч в Україні робить? Чому він не зааретований за колаборационізм?
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27.09.2022 15:17 Відповісти
Новинський купив компанію для видобутку міді на Джерело: https://biz.censor.net/n3369754

ГНІДА БАЖАЮ ТОБІ -
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27.09.2022 15:39 Відповісти
 
 