Новинський купив компанію для видобутку міді на Волині

Компанія Вадима Новинського Smart Holding N.V. (Нідерланди) встановила прямий контроль над міноритарною часткою в ТОВ "Інтер Актив", яке у травні придбало спецдозвіл на розробку родовища мідних руд "Заліси-Шменьки" у Волинській області. Водночас її очолив менеджер бізнесмена, а до складу співзасновників увійшли пов’язані з ним компанії.

За даними в системі YouControl, Smart Holding N.V. 22 вересня напряму придбав 24,99% капіталу ТОВ "Інтер Актив", повідомляє галузеве видання NADRA.info.

Цю інформацюі підтвердили в українському офісі групи "Смарт-Холдингу".

"ТОВ "Інтер Актив" здійснило додаткову емісію для збільшення статутного фонду і Смарт-Холдинг сплатив відповідну долю в статутний капітал (капітал було подвоєно з 84,5 тис. грн до 169 тис. грн – прим. NADRA.info)", – пояснила керівник інвестиційного фонду IF Smart в рамках "Смарт-Холдингу" Наталія Вінницька.

Вона уточнила, ТОВ "Інтер Актив" вже отримало спецдозвіл на родовище "Заліси-Шменьки".

Ще 24,99% капіталу ТОВ "Інтер Актив" отримала кіпрська компанія Misandaiko Holdings Ltd, яка теж може бути пов'язана з Новинським, хоча офіціно у "Смарт-Холдингу" це заперечують.

Крім того, ще 0,02% у ТОВ "Інтер Актив" набуло київське ТОВ "Малахіт видобуток" Романа Круглого, який раніше керував компанією "Шипінг плюс ЛТД", що фігурувала у кількох судових справах, пов'язаних із бізнес-інтересами Новинського.

Разом із зміною структури власності ТОВ "Інтер Актив" змінило місце реєстрації, і тепер "прописане" в Києві на вул. Борисоглібській, 2. За цією ж адресою знаходиться, зокрема, компанія "Смарт Видобуток" Новинського.

Раніше у ТОВ "Інтер Актив"змінився керівник: замість Ігоря Нестеренка компанію очолив Андрій Ковальчук (керівник ТОВ "Сотон" того ж Новинського), а виконавчим директором призначили Євгенія Курила.

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Станом на 26 вересня кінцевим бенефіціарним власником "Інтер Актива"у все ще вказано Ігоря Воронова, втім у структурі учасників ТОВ пан Воронов зберіг за собою 50%.

Зауважимо, що відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року, введеного в дію указом президента від 23 липня 2021 року №306/2021, мідні руди визнано корисною копалиною стратегічного значення.

Нагадаємо, Ігор Воронов встановив контроль над ТОВ "Інтер Актив" після того, як компанія підписала договір купівлі спецдозволу на рудоносне поле мідних руд "Заліси-Шменьки". Обіцяні 18 млн грн за спецдозвіл "Інтер Актив" заплатив державі в липні.