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Словацька Slovnaft почне тестувати альтернативу для російської нафти

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нефть

Slovnaft, словацький нафтопереробний підрозділ угорської Mol, найближчим часом планує розпочати тестування альтернативної сировини в рамках санкцій Євросоюзу щодо російської нафти, введених через розв’язану РФ повномасштабну війну проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на виконавчого віце-президента Mol з переробки Габріеля Сабо, передає Інтерфакс-Україна.

Звільнення ЄС від санкцій щодо Словаччини дозволяє експортувати російську нафту до Чехії до 5 грудня 2023 року, тоді як такий експорт до інших країн заборонено з 5 лютого наступного року.

Експорт до Чехії дозволено доти, доки обсяг "не перевищує середні обсяги, імпортовані до Чехії з цих інших держав-членів за той самий період протягом попередніх п'яти років", йдеться у постанові ЄС.

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Slovnaft провела масштабні ремонтні роботи й тепер має графік технологічних коригувань для переробки альтернативної, неросійської нафти, зазначає агентство.

Минулого року через магістральний нафтопровід "Дружба" територією України було транспортовано 12 млн тонн російської нафти, у тому числі до Чехії – 3,4 млн тонн, Словаччини – 5,2 млн тонн, Угорщини – 3,4 млн тонн.

Угорщині, Чехії та Словаччині вдалося домогтися виключення на введення ембарго на російську нафту з боку ЄС.

Раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу поки не можуть дійти згоди між собою щодо запровадження стелі цін на російську нафту.

Автор: Галина Ялівець
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