Один з найбільших банків Таджикистану припинив обслуговування російських платіжних карток

"Душанбе Сіті Банк", який займає друге місце в Таджикистані за кількістю емітованих платіжних карток, призупинив обслуговування карток російської системи "Мир" у банкоматах і POS-терміналах.

У пресслужбі банку пояснили це технічними збоями у роботі російської платіжної системи, пишуть "Вєдомості".

"З минулої суботи "Душанбе Сіті Банк" помічає технічні перебої у роботі з російською платіжною системою "Мир", наразі картки платіжної системи "Мир" не обслуговуються в банкоматах та РОS-терміналах "Душанбе Сіті", – повідомили у банку.

Крім "Душанбе Сіті Банку" карти "Мир" у Таджикистані обслуговує державний "Амонатбанк".

Як повідомлялося, раніше узбецький єдиний банківський процесинговий центр UZCARD призупинив обслуговування карток російської платіжної системи "Мир" з 23 вересня "з технічних причин".

Раніше на тлі можливих санкцій США прийом карток "Мир" призупинив один із найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank), а також турецький Denizbank – колишній дочірній банк "Сбєрбанку", проданий у 2019 році дубайській компанії Emirates NBD.

Пізніше стало відомо, що у в'єтнамському банку BIDV та казахстанському "Халику" також припинили прийом карток "Мир".