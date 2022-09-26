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"Арсенал" завод (4) аукціон (1207) ФДМУ (1207)

Фонд держмайна виставив на продаж два приміщення колишнього заводу "Арсенал" у Києві

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арсенал,фдму

Фонд держмайна України виставив на приватизаційний аукціон два приміщення колишнього заводу "Арсенал" у Києві загальною площею 500 кв. м.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Зокрема, на аукціон виставлена частина приміщень корпусу №1 ("Виробничі майстерні" 1850-1851 роки):

  • площа – 350,8 кв. м;
  • стартова ціна – 23 096,23 грн;
  • прийом пропозицій – до 11 жовтня 2022 року, 20:00;
  • дата аукціону – 12 жовтня 2022 року.

А також частина приміщень корпусу №7 ("Ковальська майстерня"):

  • площа – 150 кв. м;
  • стартова ціна – 377 717,86 грн;
  • прийом пропозицій – до 11 жовтня 2022 року, 20:00;
  • дата аукціону – 12 жовтня 2022 року.

Локація приміщень: вулиця Князів Острозьких (колишня Московська), 8.

"Активи мають гарне місце розташування в центрі міста, забезпечені гарною логістичною розв’язкою, підключені до всіх необхідних комунікацій", – зазначили в Фонді.

Автор: Галина Ялівець
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