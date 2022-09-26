482 0
Фонд держмайна виставив на продаж два приміщення колишнього заводу "Арсенал" у Києві
Новини БізнесЦензор Нерухомість
Фонд держмайна України виставив на приватизаційний аукціон два приміщення колишнього заводу "Арсенал" у Києві загальною площею 500 кв. м.
Про це йдеться в повідомленні Фонду.
Зокрема, на аукціон виставлена частина приміщень корпусу №1 ("Виробничі майстерні" 1850-1851 роки):
- площа – 350,8 кв. м;
- стартова ціна – 23 096,23 грн;
- прийом пропозицій – до 11 жовтня 2022 року, 20:00;
- дата аукціону – 12 жовтня 2022 року.
А також частина приміщень корпусу №7 ("Ковальська майстерня"):
- площа – 150 кв. м;
- стартова ціна – 377 717,86 грн;
- прийом пропозицій – до 11 жовтня 2022 року, 20:00;
- дата аукціону – 12 жовтня 2022 року.
Локація приміщень: вулиця Князів Острозьких (колишня Московська), 8.
"Активи мають гарне місце розташування в центрі міста, забезпечені гарною логістичною розв’язкою, підключені до всіх необхідних комунікацій", – зазначили в Фонді.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...