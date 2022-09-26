Сума коштів фізосіб у банках зросла за місяць на 11 мільярдів

Станом на 1 вересня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 946,7 млрд грн, що на 11,2 млрд грн більше, ніж було станом на 1 серпня цього року.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2022 року:

вклади у національній валюті – 588,4 млрд грн;

вклади в іноземній валюті – 358,3 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2022 року становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 94,7 млрд грн (10% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

У Фонді нагадали, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у тому числі ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Станом на 1 вересня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 68 банків.