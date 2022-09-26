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"Укренерго" додатково обмежило публікацію даних про роботу енергосистеми

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укрэнерго

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" з міркувань безпеки закрило низку розділів сайту із чутливою для енергосистеми та ринку електроенергії інформацією.

Як повідомляє пресслужба компанії, доступ до закритих розділів буде відновлено після закінчення війни.

"Наразі усю важливу інформацію та повідомлення ми публікуватимемо на офіційних сторінках "Укренерго" у соцмережах", – зазначається у повідомленні.

Перелік інформації з обмеженим доступом не оприлюднено. На початку повномасштабної війни компанія вже обмежила доступ до певних розділів сайту. Наразі не працює, зокрема, низка рубрик у розділах "Передача та диспетчеризація", "Учасникам ринку".

Автор: Михайло Орлюк
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