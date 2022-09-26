Польща вимагатиме виключити Росію зі складу МАГАТЕ

Міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Мсква заявила, що від імені своєї країни буде закликати виключити Росію з Міжнародного агентства з атомної енергії, якщо її війська не покинуть Запорізьку АЕС.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому" з посиланням на польські ЗМІ.

Як повідомляється, Мóсква, беручи у Відні участь у 66 Генеральній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії, наголосила: позиція Польщі полягає у тому, щоб МАГАТЕ змусила Росію негайно залишити територію запорізького регіону.

Крім того, міністерка нагадала, що місія МАГАТЕ підтвердила присутність російських військових на території Запорізької атомної електростанції.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив ініціативу щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

До того Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.