Країни Євросоюзу не можуть домовитися про обмеження цін на російську нафту, – Bloomberg
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Країни Євросоюзу поки не можуть дійти згоди між собою щодо запровадження стелі цін на російську нафту.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.
"Країни ЄС поки не можуть досягти угоди щодо стелі цін на російську нафту. Швидше за все, вони вирішать почекати з рішенням з цього питання доти, доки не узгодять ширший пакет санкцій", – пише агентство.
За даними агентства, між країнами ЄС існують розбіжності щодо цього питання, зокрема, незгоду з пропозицією про "стелю" цін висловили Кіпр та Угорщина. У ЄС такі рішення приймаються одноголосно, тобто кожна країна має право вето, підкреслює Bloomberg.
Багато деталей цього заходу також ще доведеться доопрацювати, зазначає агентство, в тому числі неясно, на якому саме рівні буде встановлена верхня межа вартості. Серед інших заходів, які обговорюються в ЄС, – контроль над імпортом алмазів із РФ та заборона на деякі вироби зі сталі.
Крім того, за даними агентства, країни ЄС досягли певного успіху в питанні узгодження обмеження експорту до Росії низки електронних компонентів.
"Інші можливі заходи, що обговорюються, – обмеження на імпорт алмазів, заборона на імпорт деяких видів продукції зі сталі", – наголошується в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що представники національних урядів у Брюсселі намагатимуться досягти попередньої угоди щодо цінову межу перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня.
Але однією із найбільших проблем може стати протидія Угорщини, а для ухвалення рішення потрібна одностайність.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати санкції проти Росії. За його словами, санкції ЄС підвищили ціни на газ та інфляцію, і якщо ці заходи будуть скасовані, ціни на газ негайно впадуть на 50%.
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