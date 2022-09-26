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Іран (427) США (4296) дрони (144)

У переданих Росії іранських дронах-камікадзе знайшли американські процесори

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

дрони,іранські

Іранські дрони-камикадзе Shahed-131 містять процесори виробництва американської компанії Texas Instruments.

Про це йдеться в інформації, опублікованій Управлінням стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, передає Економічна правда.

Дрони Shahed-131, як повідомляє українське видання Defense Express, є попередньою версією Shahed-136 – безпілотниками, якими протягом останніх днів росіяни атакували Одесу та Миколаїв. Обидві версії мають аналогічний принцип дії. Скоріш за все, вони також максимально уніфіковані за основними складовими, передусім – електронікою.

Згідно документу, опублікованого ЗСУ, блок керування польотом (FCU) містив п’ять виготовлених на замовлення друкованих плат (PCB), які містили процесори TMS320 F28335 від компанії Texas Instruments. Хоча компаніия, серед іншого, розробляє продукти для оборонного сектору, у Defense Express зазначають, що знайдені у Shahed-131 процесори вільно доступні на ринку.

Крім того, блок керування двигуном (ECU) містив одну друковану плату з процесором Texas Instruments – згідно з оцінками, цей модуль контролюватиме всі характеристики двигуна під час польоту.

Достеменно відомо про атаки на українські міста саме більш новою версією Shahed-136. Натомість їхня спорідненість з Shahed-131 наштовхує на можливість використання Іраном аналогічних компонент і в більш сучасних версіях.

Наразі зафіксовано кілька випадків застосування ворогом іранських безпілотників, ефективність такої зброї вивчається, протидія організовується.

Збройні сили України 22 вересня знищили сім БПЛА окупантів, чотири з них – безпілотники-камікадзе Shahed іранського виробництва.

Протиповітряна оборона збила дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв.

Автор: Галина Ялівець
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Так в том и дело что это процессоры доступны везде, даже оптом в Харькове продаются. 1983г разработки. http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=tms320
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26.09.2022 19:49 Відповісти
І виробник за кодом може легко визначити де його вироблено і куди поставлено, в даному випадку, в Україну. Чи Харків мав змогу гуртом це поставляти в країну яка більше 40 років під санкціями?
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26.09.2022 20:27 Відповісти
До чого тут Харків. Я навів приклад що це товар подвійного призначення і його можливо використовувати де завгодно. Також він є у вільному доступі.
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27.09.2022 17:42 Відповісти
А GPS ресиверы там чьего производства? Иранского?
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26.09.2022 21:06 Відповісти
Зато у нас не ****** мерседесси стоять на заводе Антонова на парковке
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26.09.2022 21:07 Відповісти
Господи, нашли зраду. В каждый второй чип ткни пальцем и он будет разработки TI.
Ну и указанный DSP, которому в суботу будет 40 лет, можно купить на Алли хоть мешок, хоть два. ))
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27.09.2022 00:24 Відповісти
Да "вброс" это. Только непонятно, зачем в этом Цензор участвует
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27.09.2022 05:51 Відповісти
От вже здивували. Он чайна випускає AMD Zen (легально, бо AMD створив "спільне підприємство"), а другою рукою напад на Тайвань готує. І нічого.
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27.09.2022 00:37 Відповісти
Кілька років тому довелося побачити кілька кадрів про програму розробки ядерної зброї у Північній Кореї. Так у них там працюють комп'ютери з Windows 95.
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27.09.2022 03:41 Відповісти
Я вам так скажу, бомби, скинуті на Хіросіму та Нагасаки взагалі без комп'ютерів були зроблені.
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27.09.2022 10:35 Відповісти
А хтось сумнівався?

Чорний ринок ніяк не відмінити.
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27.09.2022 11:34 Відповісти
То у нас є цілій зразок?

Негайно ставимо на конвеєр аналог. Якщо не можемо самі то є Польща, Чехія, і країни Балтії.

Я не вірю в те що Іран під санкціями робити літаючи мопед здатен, а ми в коаліції робити по десять тисяч на місяць ні.
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27.09.2022 11:36 Відповісти
кажуть, що він технично примітивний, на відміну від ирану в нас є можливість не займатися зворотним інжинерінгом, а отримати креслення та технологічний процесс чогось більш ************, та не витрачати гроші та час на вигадування лісапету) Вибачаюсь, мопеду у цьому випадку))
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27.09.2022 12:06 Відповісти
Що є те треба робити. Я не переоцінюю наше впк. Там *********** основному. Та й наші закони такі що приватникам робити зброю не можна. Тому якщо є можливість робити десятками тисяч щось максимально примітивне то треба це робити.
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27.09.2022 12:10 Відповісти
А чого американці так кремпуються?Іран вкрав їх технологіі,виробляє зброю яка знищує країну,яку США називає союзником і партнером...Інтелігентно попередити,що в розі продовження виробництва дронів по заводу буде нанесений ракетний удар і нанести його без жодних сантиментів.Так,політика це мистецтво лавірування,ухиляння,брехні та окозамилювання,але в кінцевому варіанті у ній виграє той,хто вміє ставити питання ребром і йти до до кінця...
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27.09.2022 12:44 Відповісти
 
 