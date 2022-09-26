Через податкові пільги надходження від грального бізнесу впали у 10 разів, – нардеп

Податкові надходження від грального бізнесу впали у 10 разів завдяки поправці до законодавства, що дозволила операторам лотерей, казино та букмекерським компаніям перейти на спрощену систему оподаткування.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

За словами депутати, в середині квітня під час прийняття законопроєкту №7246 депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку. З того часу на спрощенку перейшли 8 великих компаній, в тому числі оператори лотерей, казино та букмекери.

"Дві з восьми компаній, які перейшли на спрощенку не сплачували податків у 2022 році взагалі. Інші 6 компаній в сумі перебували у 2022 році на загальній системі 873 дні та 579 днів на спрощеній. Нагадаю, що податків було сплачено у 2022 році перебуваючи на загальній – 175 млн, а перебуваючи на спрощеній 13 млн. Тобто до переходу на спрощенку гральний бізнес сплачував 200 тис грн в день в середньому, то після переходу лише 23, що майже у 10 разів менше", – написав Железняк.

Він зауважив, що в суму сплачених на загальній системі податків увійшов також прибуток за четвертий квартал 2021 року, але загалом сплата податків гральним бізнесом все одно впала.

"Деякі чемпіони взагалі якось з травня місяця показали аж 4600 грн податку. Хоча їх онлайн-казино чудово працює. Є і приклади з офлайн... З двома великими операторами лотерей теж дуууже підозріла ситуація. Теж падіння податків в багатократному обсязі", – додав Железняк.

Він також повідомив про намір зареєструвати законопроєкт про скасування податкових пільг для грального бізнесу.

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Як повідомлялося, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширювався на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес, але обмеження для грального бізнесу також прибрали.

У Державній податковій службі повідомляли, що на таку систему виявили бажання перейти, зокрема такі відомі бренди та бізнес-групи, торгові мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка" , ТОВ "Нова Лінія 1" та інші.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України