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Аварія на російському "Північному потоці-2": витік газу зафіксовано біля берегів Данії (оновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

поток,северный

Оператор російського проєкту "Північний потік-2" – Nord Stream 2 AG – повідомив про падіння тиску в одній із ниток підводного газопроводу.

В компанії уточнили, що надзвичайна подія тарпиалася на нитці "А" газопроводу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вночі диспетчер берегового майданчика "Північного потоку 2" зафіксував різке падіння тиску в лінії А. Берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії були негайно оповіщені. Триває розслідування", – йдеться у коментарі компанії.

Як уточнив представник Nord Stream 2 AG агентству Reuters, минулої ночі тиск в одній із підводних ниток газопроводу "Північний потік-2" впав із 105 бар до 7 бар.

Представник компанії зазначив, що причину падіння тиску не встановлено, йде розслідування. Водночас він зауважив, що витік не міг статися в кінцевій точці газопроводу в Любміні на півночі Німеччини: "Якби це було в Любміні, ви б це почули".

Своєю чергою Морське управління Данії повідомило про витік газу біля берегів острова Борнхольм.

Передбачувана точка надвичайної події знаходиться одразу за межами територіальних вод країни, у винятковій економічній зоні Данії. Локація точки витоку газу відповідає трасі проходження газопроводу "Північний потік 2". Морське управління Данії радить судам обходити цей район за 5 миль.

Читайте також: Німеччина готова до зупинки газопостачання Росією, – Шольц

Як повідомлялося, лише на початку вересня Владімір Путін шантажував ЄС, обіцяючи збільшити постачання газу у випадку запуску "Північного потоку-2", для чого, за словами російського президента, достатньо "тільки кнопку натиснути".

Перед цим російський "Газпром" зменшив постачання газу до ЄС трубопроводом "Північний потік" до 20% його потужності, вимагаючи скасування санкцій.

"Північний потік-2", що з'єднує Росію та Німеччину через Балтійське море, було добудовано у вересні минулого року. Для його запуску оператор трубопроводу Nord Stream 2 AG мав отримати дозвіл німецького та європейського регуляторів.

У лютому у відповідь на визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". Без сертифікації введення газопроводу в експлуатацію неможливе.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
схоже, це та ділянка, яку рукожопи ліпили самостійно...
кабзда тепер сертифікації.

не виключаю, що через те, що нікуди дівати газ, підвищують тиск в трубопроводах, використовуючи трубопроводи як тимчасове сховище. догралися...
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26.09.2022 17:39
+5
ща кацапы начнут верещать, что это злые биндеры во всем виноваты..... но это не так.... на самом деле это жители провинции Бинцжоу продолбили в трубе дырку и ****** у квцапов газ полиэтиленовыми мешками......
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27.09.2022 01:04
+3
це рукожопи трубу варили...
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26.09.2022 17:32
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"лише на початку вересня Владімір Путін шантажував ЄС, обіцяючи збільшити постачання газу у випадку запуску "Північного потоку-2"

так он же не работает, или?
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26.09.2022 16:12 Відповісти
У ньому міститься технологічний газ.
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26.09.2022 17:07 Відповісти
Це, мабудь, мстиві "нацики" дірочку просверлили.
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26.09.2022 17:04 Відповісти
Риба-пила работаєт
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26.09.2022 17:32 Відповісти
це рукожопи трубу варили...
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26.09.2022 17:32 Відповісти
схоже, це та ділянка, яку рукожопи ліпили самостійно...
кабзда тепер сертифікації.

не виключаю, що через те, що нікуди дівати газ, підвищують тиск в трубопроводах, використовуючи трубопроводи як тимчасове сховище. догралися...
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26.09.2022 17:39 Відповісти
Це нормальний тиск для такого трубопроводу, а стояв під тиском, бо так труба краще збергається. Швидше за все, погано проварений стик, що привело до розгерметизації
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27.09.2022 10:17 Відповісти
Знайдуть під водою візитку єрмака
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26.09.2022 18:15 Відповісти
Краще б єрмака там найшли, як Му-му.
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27.09.2022 09:04 Відповісти
Не можна мавпі давати гранати. Коли ерефія буде під контролем України/ Заходу у цих тварин треба забрати всі військові технології і утілізувати усю віськову зброю, авіацію, супутники, залишити тільки пістолети для ментів і електрошокери
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26.09.2022 20:55 Відповісти
Даже поработать не успел, энергетицкая сверхдержава не в состоянии сама даже трубы сварить нормально )))))
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26.09.2022 23:10 Відповісти
ща кацапы начнут верещать, что это злые биндеры во всем виноваты..... но это не так.... на самом деле это жители провинции Бинцжоу продолбили в трубе дырку и ****** у квцапов газ полиэтиленовыми мешками......
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27.09.2022 01:04 Відповісти
Две трубы сварить не могут...
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27.09.2022 09:27 Відповісти
 
 