Аварія на російському "Північному потоці-2": витік газу зафіксовано біля берегів Данії (оновлено)

Оператор російського проєкту "Північний потік-2" – Nord Stream 2 AG – повідомив про падіння тиску в одній із ниток підводного газопроводу.

В компанії уточнили, що надзвичайна подія тарпиалася на нитці "А" газопроводу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вночі диспетчер берегового майданчика "Північного потоку 2" зафіксував різке падіння тиску в лінії А. Берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії були негайно оповіщені. Триває розслідування", – йдеться у коментарі компанії.

Як уточнив представник Nord Stream 2 AG агентству Reuters, минулої ночі тиск в одній із підводних ниток газопроводу "Північний потік-2" впав із 105 бар до 7 бар.

Представник компанії зазначив, що причину падіння тиску не встановлено, йде розслідування. Водночас він зауважив, що витік не міг статися в кінцевій точці газопроводу в Любміні на півночі Німеччини: "Якби це було в Любміні, ви б це почули".

Своєю чергою Морське управління Данії повідомило про витік газу біля берегів острова Борнхольм.

Передбачувана точка надвичайної події знаходиться одразу за межами територіальних вод країни, у винятковій економічній зоні Данії. Локація точки витоку газу відповідає трасі проходження газопроводу "Північний потік 2". Морське управління Данії радить судам обходити цей район за 5 миль.

Читайте також: Німеччина готова до зупинки газопостачання Росією, – Шольц

Як повідомлялося, лише на початку вересня Владімір Путін шантажував ЄС, обіцяючи збільшити постачання газу у випадку запуску "Північного потоку-2", для чого, за словами російського президента, достатньо "тільки кнопку натиснути".

Перед цим російський "Газпром" зменшив постачання газу до ЄС трубопроводом "Північний потік" до 20% його потужності, вимагаючи скасування санкцій.

"Північний потік-2", що з'єднує Росію та Німеччину через Балтійське море, було добудовано у вересні минулого року. Для його запуску оператор трубопроводу Nord Stream 2 AG мав отримати дозвіл німецького та європейського регуляторів.

У лютому у відповідь на визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". Без сертифікації введення газопроводу в експлуатацію неможливе.