Ціни на газ у Європі впали нижче $1600 за тисячу кубометрів вперше з кінця липня

Спотова ціна газу в Європі у понеділок опускалася нижче $1600 за тисячу кубометрів вперше з кінця липня.

Ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" 26 вересня на 15:00 становила 160 євро за МВт-год або $1594 за тисячу кубометрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас вартість найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures наразі становить 172.35 євро за МВт-год, що на 7% менше ціни закриття у минулий торговий день.

Як повідомлялося, минулого тижня біржові ціни на газ в Європі сягали $2 200 за тисячу кубометрів.



