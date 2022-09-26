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Чиновники почали купувати елітні позашляховики під час війни нібито для потреб ЗСУ

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toyota

Органи влади та держструктури почали купувати за державні кошти позашляховики у елітній комплектації, пояснюючи це потребами оборони та ЗСУ.

У перші кілька місяців після початку вторгнення найдорожчим стало придбання охоронцями "Нафтогазу" броньованих автомобілів Toyota Land Cruiser 200 4,5L, пишуть Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, "Нафтогазбека" придбала сім автівок 2017-2019 років виробництва по ціні від 124 до 156 тисяч євро за штуку на загальну суму 30 мільйонів гривень. Тоді представники "Нафтогазбезпеки" пояснили витрату таких грошей "збереженням життя та здоров’я працівників", які працюють у зоні, де ведуться бойові дії або існує реальна загроза обстрілів.

Водночас закупівлі "Нафтогазу" були виключенням серед правила, оскільки на початку вторгнення уряд дозволив замовникам не повідомляти про свої придбання. Але в серпні уряд примусив замовників повернутись в "Прозорро".

Після цього у системі почали з'являтися повідомлення про закупівлю різноматіних авто за ціною від 1,5 мільйона:

  1. виконком Мирнограда (Донецька область), що знаходиться у 50 кілометрах від окупованого Донецька, за 3,28 млн грн придбав чорний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 "на підтримку Збройних Сил". Цей же джип з пробігом 143 тисячі кілометрів нещодавно виставлявся на аукціон. Навіщо збройним силам у прифронтовій зоні автомобіль у розкішній комплектації "Executive Lounge" у тендерній документації не повідомляється.
  2. державний Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за 2,39 млн грн придбав електричний автомобіль Hyundai Ioniq 5 з комплектом зимової гуми, килимками і тонуванням скла.
  3. державне "Дрогобицьке лісове господарство" оголосило тендер на закупівлю позашляховика Toyota Highlander. Львівський салон запропонував автомобіль за 2,29 млн грн. Він має хромовані елементи декору, антену "плавник акули", обігрів лобового скла, висувні омивачі фар, зовнішні дзеркала з обігрівом, функцією автоматичного складання та нахилу при задньому русі. Салон має бути шкіряний з декором під дерево та ілюмінацією панелей приладів та дверей. Сидіння – з підігрівом. На сайті продавця вказано, що це "кросовер для ділових та сімейних подорожей".
  4. Чернігівський авіазагін оперативно-рятувальної служби ДСНС оголосив тендер на придбання пікапу за 2 мільйони гривень. Рятувальники хочуть новий Toyota Hilux Double Cab 2.4 D-4D MT з кунгом, бортовим комп’ютером, клімат-контролем, задніми та передніми датчиками паркування. Автівка має бути білого кольору, тобто про передачу його для військових потреб не йдеться. Аукціон призначено на 30 вересня.
  5. Управління поліції охорони у Вінницькій області витратило 1,85 млн грн на Toyota RAV 4 2,5 -CVT- Adventure AWD. На сайті офіційного дилера японських автівок в Україні є багато пропозицій щодо інших модифікацій Toyota RAV4 і всі вони дешевші від автівки для поліції. В обгрунтуванні закупівлі не сказано чому було придбано найрозкішніше авто з можливих.
  6. Комунальне "Конотопське транспортне управління" придбало кросовер Skoda Kodiaq за 1,78 млн грн. Автівка потрібна для "перевезення особового складу Міністерства оборони". Однак чому для перевезення військових не можна було придбати дешевший або вживаний автомобіль – невідомо.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+23
Та не може такого бути.То мабуть чиновники перепутали проект"Армія дронів" для ЗСУ з проектом "Армія елітних сраковозок для ЗЕ влади". Чи ні? От і я не вірю.Адже наш сонцесяйний найвеличніший Веховний очолив волонтерський рух і всі гроші до копійочки,включаючи і свої,перераховує на підтримку ЗСУ,і не дозволив би під час війни витрачати бюджетні кошти на єлітні сраковозки для чинуш.
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26.09.2022 16:09
+13
Ну яке бажання в мене стає вже майже манією після подібних опублікованих фактів?? 🤔 ВІШАТИ ТВАРЮК!!! 🤬 На найближчій гілляці, яка може втримати вагу їх розжирілих на людській крові і сльозах чинушних дуп!!!
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26.09.2022 16:11
+11
Ничего у нас не меняется, кто то в подвалах живет потому что потерял все, кто то машины за несколько миллионов покупает и премии по несколько сот тыс грн в месяц себе выписывает ни за что. Война, не война - всем пох. Тут наверное даже после ядерного удара рука чиновника восстанет из пепла и будет воровать, эту заразу у нас ничем не выпалить
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26.09.2022 16:21
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Та не може такого бути.То мабуть чиновники перепутали проект"Армія дронів" для ЗСУ з проектом "Армія елітних сраковозок для ЗЕ влади". Чи ні? От і я не вірю.Адже наш сонцесяйний найвеличніший Веховний очолив волонтерський рух і всі гроші до копійочки,включаючи і свої,перераховує на підтримку ЗСУ,і не дозволив би під час війни витрачати бюджетні кошти на єлітні сраковозки для чинуш.
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26.09.2022 16:09 Відповісти
Суки конченные Мы собираем на коптеры на машины добавляем с зарплаты ... Занимаем ... А эти жиреют
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26.09.2022 18:52 Відповісти
А Зеленський взагалі-не при чому й ні до чого
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27.09.2022 10:01 Відповісти
Ну яке бажання в мене стає вже майже манією після подібних опублікованих фактів?? 🤔 ВІШАТИ ТВАРЮК!!! 🤬 На найближчій гілляці, яка може втримати вагу їх розжирілих на людській крові і сльозах чинушних дуп!!!
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26.09.2022 16:11 Відповісти
Ничего у нас не меняется, кто то в подвалах живет потому что потерял все, кто то машины за несколько миллионов покупает и премии по несколько сот тыс грн в месяц себе выписывает ни за что. Война, не война - всем пох. Тут наверное даже после ядерного удара рука чиновника восстанет из пепла и будет воровать, эту заразу у нас ничем не выпалить
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26.09.2022 16:21 Відповісти
За всі заявки на тендери говорити не буду, можливо якісь і є виправданими, але не в час війни, бо більше видаються на те, що призначені вони для возіння чиновників. Але про 2 випадки з перелічених вимушений сказати, бо обуренню немає меж: п.3)державне "Дрогобицьке лісове господарство" оголосило тендер на закупівлю позашляховика Toyota Highlander. Ну людоньки добрі. В Дрогобич призначили нового директора, ніби зі Стрия, то що він буде свою дупу возити до Дрогобича на уживаній машині. Гуцули з франківщини ( це не для образи, а констатація про те, що саме звідти бригади лісорубів і техніка, яка знищує наші ліси) і так на дрогобиччині по всіх лісах шурують, дороги нищать, у лісах жах, що робиться. Тому для нового директора така машина у самий раз. От захоче перевірити чи лісники не крадуть ліс, захоче під"їхати до лісу, а вибачте, там бездоріжжя від гуцулів дроворубів, тому мусить виглядати дуже "поважним", бо ж не для себе, для держави купує, чи вірніше для державного підприємства за державні (перепрошую, за наші з вами гроші), п.4 Щодо управління поліції охорони, ну це мабуть для сторожів на престижному об"єкті, щоб дуже швидко їздили і не допустили крадіжок з того об"єкту, Там організація хоч і державна, під егідою МВС, але це напівприватна структура, яка функціонує на госпрозрахунку (на гроші клієнтів), у них свій кошторис, свої витрати. А може і там новий начальник не злюбив запах чи то якого дешевого коньяку, червоного віскі, або якої противної кольонської води, яка не вивітрюється від попередника. Тому для владної верхівки прийдеться приймати рішення щодо таких керівників і дуже вже швидко, бо хлопці на фронті можуть і розізлитись. Якось так друзі, даруйте, що трохи з гумором. Небайдужий пенсіонер.
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26.09.2022 19:41 Відповісти
Інколи, соромно сказати, ну прямо хочеться щоб хоч на декілька днів повернувся великий вождь всіх народів.....ні, не Зеленський, а товариш Сталін. Та й розстріляв всю цю наволоч як ворогів народу.
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26.09.2022 17:15 Відповісти
тiлькi два питання хто? и коли? почне цiх тварин знищувати.
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26.09.2022 17:21 Відповісти
Вы только обратите внимания кто , Органи влади та держструктури , это что , летающие дроны на колесах ,Toyota Land Cruiser 200 4,5L , вместе с экипажем , нашим войнам на защиту Украины ? Как это понять ? Мрази больше ни куя...И что интересно, все идет как надо,по новому утвержденному плану,препятствий нет, даже с широкой оглаской. Не даром , Европа говорит, все продается и мутится, в органах влады.
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26.09.2022 17:28 Відповісти
Ну як би ми не винили нашого Найвеличнішого все куди банальніше. Любий директор любого ДП вважає себе великим цабе апріорі і має возити свою дупу виключно на люксовому авто. Це така собі каста - потрапив на керівну посаду ДП - вважай став мінімум царьком, а то і Імператором...
Нафтогаз то взагалі така собі Швейцарія в Україні, то офіс по півлярда то машини для прибиральниць. Ще й виправдання наче для дибілів придумали, маєм думати, що то ремонтники по прифронтовій зоні їздять на броньованих крузаках. А потім дивуєшся звідки такі тарифи на комуналку.
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26.09.2022 17:32 Відповісти
Я так розумію, до за газ мозга не платили, у них і так грошей забагато.
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26.09.2022 18:13 Відповісти
Пора би "найвеличнішому" покинути своє хоббі -дурнуваті відосики і зайнятись основною роботою - наведенням порядку в країні ...
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26.09.2022 17:36 Відповісти
Таке враження,що для чиновників високого рівня немає війни,Для простих людей-все для армії і перемоги,а для них -все для себе, любимих і побільше.Куди дивиться найвище керівництво держави?Якщо у них немає совісті то є закон воєнного часу,про який чомусь усі забули.
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26.09.2022 17:52 Відповісти
Люди по копійках збирають на авто для армії, а ці щурі ніяк нажертися не можуть...віддати всі автівки, як написано...за призначенням - для армії,як волонтерську допомогу!
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26.09.2022 18:17 Відповісти
Есть пожелание авторам БЦ - руководствоваться не эмоциями, а фактами.
К примеру берем осуждаемую закупку в п.4. Вообще-то выбрана самая дешевая версия в которой предлагается единственный вариант комплектации. Климат-контроль в базе (бортовой компьютер скорей всего также), парктроники не нашел, но учитывая наличие камеры заднего вида (для парковки) - они есть, причем опять таки в базе.
По п.5 - да, это самая дорогая комплектация, но их не "много" а 5.. Вот зачем самая дорогая комплектация -вопрос, а к версии вопросов нет - выбран полноприводной гибрид, как раз нормальный вариант для полиции охраны.
Цены электромобилей надо смотреть (это п.2) но они никогда не были особо низкими. При старом курсе древний Leaf - 1 млн.
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26.09.2022 19:05 Відповісти
Очевидно фокус автора що творці тендерів пишуть їх під себе, і завищують вимоги

В статті вказано що пункт 1 це Toyota Land Cruiser 200 для "на підтримку Збройних Сил". Машинка гідна потреби але ціна 3 млн грн невиправдана. OLX пропонує такі за 30-40тис дол, що 1,2 - 1,6млн грн.
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26.09.2022 20:06 Відповісти
Это же надо быть таким дебилом что бы не понимать что это всё фиксируется нашими зарубежными партнёрами..Т.к. западная помощь идёт из средств налогоплательщиков... Тоесть эти шлимазлы залезли им (налогоплательщикам) в карман...Как результат-подрыв доверия к Украине и сокращение помощи...А это госизмена!Но хочу напомнить что карма она девочка правильная....
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26.09.2022 19:17 Відповісти
на передовій машина може служити тиждень, два, або пару годин
туда достатньо в гарному робочому стані позашляховики які з хорошим ремонтом
коштують 9-12 тис баксів
тож за того одного можна придбати 15-20 штук
так що ні про які ЗСУ мова не йде
просто, Україною правлять моральні підараси
а вони гірші від жуліків та бандитів
бо в останніх хоч якийсь кодекс є а у влади нема нічого людського
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26.09.2022 20:08 Відповісти
Думаю навіть у п*дарасів залишились якісь крихти моралі бо волають про легалізацію,
а у Зе влади моралі немає зовсім - що сатаніст, що кацап, що представник Зе влади,
це люди одного морального дна.
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26.09.2022 21:07 Відповісти
У НОРМАЛЬНІЙ КРАЇНІ ЧИНОВНИКИ ЇЗДЯТЬ НА АВТІВКАХ МІСЦЕВОГО АВТОПРОМУ.
Хочете безпеки - закуповуйте Козаки, Дозори, Новатори, так хоч Україна заробить,
а не п**арас чиновник який ще накруте собі на імпорті 10 тис доларів.
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26.09.2022 21:04 Відповісти
БЛД - КУПУЙТЕ Б/У АМЕРИКАНСЬКІ ПІКАПИ, СУВИ, ДЕШЕВШЕ БУДЕ У ПЯТЬ РАЗІВ, НІ,
БО ХОЧУТЬ СВОЇМ ДІТЯМ ЗАЛИШИТИ ЛЕНД КРУЗАКИ КОЛИ СПИШУТЬ НА РОБОТІ. ГНІДИ,
ХАЙ БИ У ВСІХ ТАКИХ ГНІД ВИРАЗКИ НА ЛИЦЯХ ПОПРОСТУПАЛИ , ЩОБ ЛЮДИ ЗНАЛИ ХТО
ПЕРЕД НИМИ.
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26.09.2022 21:11 Відповісти
Щоб вивже трiснули ненаситнi паскуди,щоб на цих машинах на ваш похорон приiхали.
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26.09.2022 22:24 Відповісти
СБУ и полиция ходят трясут и преследуют волонтёров,а эту мразь в упор не видят.Также как не видели как разворовывается вся гумпомощь в Запорожье
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26.09.2022 23:34 Відповісти
сюр.....
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27.09.2022 01:08 Відповісти
зелена команда тирить . краде . ******* де тильки можна . мародерить одним словом з бюджетних грошей як пацюки в комори
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27.09.2022 07:29 Відповісти
 
 