Чиновники почали купувати елітні позашляховики під час війни нібито для потреб ЗСУ
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Органи влади та держструктури почали купувати за державні кошти позашляховики у елітній комплектації, пояснюючи це потребами оборони та ЗСУ.
У перші кілька місяців після початку вторгнення найдорожчим стало придбання охоронцями "Нафтогазу" броньованих автомобілів Toyota Land Cruiser 200 4,5L, пишуть Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Зокрема, "Нафтогазбека" придбала сім автівок 2017-2019 років виробництва по ціні від 124 до 156 тисяч євро за штуку на загальну суму 30 мільйонів гривень. Тоді представники "Нафтогазбезпеки" пояснили витрату таких грошей "збереженням життя та здоров’я працівників", які працюють у зоні, де ведуться бойові дії або існує реальна загроза обстрілів.
Водночас закупівлі "Нафтогазу" були виключенням серед правила, оскільки на початку вторгнення уряд дозволив замовникам не повідомляти про свої придбання. Але в серпні уряд примусив замовників повернутись в "Прозорро".
Після цього у системі почали з'являтися повідомлення про закупівлю різноматіних авто за ціною від 1,5 мільйона:
- виконком Мирнограда (Донецька область), що знаходиться у 50 кілометрах від окупованого Донецька, за 3,28 млн грн придбав чорний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 "на підтримку Збройних Сил". Цей же джип з пробігом 143 тисячі кілометрів нещодавно виставлявся на аукціон. Навіщо збройним силам у прифронтовій зоні автомобіль у розкішній комплектації "Executive Lounge" у тендерній документації не повідомляється.
- державний Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за 2,39 млн грн придбав електричний автомобіль Hyundai Ioniq 5 з комплектом зимової гуми, килимками і тонуванням скла.
- державне "Дрогобицьке лісове господарство" оголосило тендер на закупівлю позашляховика Toyota Highlander. Львівський салон запропонував автомобіль за 2,29 млн грн. Він має хромовані елементи декору, антену "плавник акули", обігрів лобового скла, висувні омивачі фар, зовнішні дзеркала з обігрівом, функцією автоматичного складання та нахилу при задньому русі. Салон має бути шкіряний з декором під дерево та ілюмінацією панелей приладів та дверей. Сидіння – з підігрівом. На сайті продавця вказано, що це "кросовер для ділових та сімейних подорожей".
- Чернігівський авіазагін оперативно-рятувальної служби ДСНС оголосив тендер на придбання пікапу за 2 мільйони гривень. Рятувальники хочуть новий Toyota Hilux Double Cab 2.4 D-4D MT з кунгом, бортовим комп’ютером, клімат-контролем, задніми та передніми датчиками паркування. Автівка має бути білого кольору, тобто про передачу його для військових потреб не йдеться. Аукціон призначено на 30 вересня.
- Управління поліції охорони у Вінницькій області витратило 1,85 млн грн на Toyota RAV 4 2,5 -CVT- Adventure AWD. На сайті офіційного дилера японських автівок в Україні є багато пропозицій щодо інших модифікацій Toyota RAV4 і всі вони дешевші від автівки для поліції. В обгрунтуванні закупівлі не сказано чому було придбано найрозкішніше авто з можливих.
- Комунальне "Конотопське транспортне управління" придбало кросовер Skoda Kodiaq за 1,78 млн грн. Автівка потрібна для "перевезення особового складу Міністерства оборони". Однак чому для перевезення військових не можна було придбати дешевший або вживаний автомобіль – невідомо.
Будь ласка, зачекайте...
Нафтогаз то взагалі така собі Швейцарія в Україні, то офіс по півлярда то машини для прибиральниць. Ще й виправдання наче для дибілів придумали, маєм думати, що то ремонтники по прифронтовій зоні їздять на броньованих крузаках. А потім дивуєшся звідки такі тарифи на комуналку.
К примеру берем осуждаемую закупку в п.4. Вообще-то выбрана самая дешевая версия в которой предлагается единственный вариант комплектации. Климат-контроль в базе (бортовой компьютер скорей всего также), парктроники не нашел, но учитывая наличие камеры заднего вида (для парковки) - они есть, причем опять таки в базе.
По п.5 - да, это самая дорогая комплектация, но их не "много" а 5.. Вот зачем самая дорогая комплектация -вопрос, а к версии вопросов нет - выбран полноприводной гибрид, как раз нормальный вариант для полиции охраны.
Цены электромобилей надо смотреть (это п.2) но они никогда не были особо низкими. При старом курсе древний Leaf - 1 млн.
В статті вказано що пункт 1 це Toyota Land Cruiser 200 для "на підтримку Збройних Сил". Машинка гідна потреби але ціна 3 млн грн невиправдана. OLX пропонує такі за 30-40тис дол, що 1,2 - 1,6млн грн.
туда достатньо в гарному робочому стані позашляховики які з хорошим ремонтом
коштують 9-12 тис баксів
тож за того одного можна придбати 15-20 штук
так що ні про які ЗСУ мова не йде
просто, Україною правлять моральні підараси
а вони гірші від жуліків та бандитів
бо в останніх хоч якийсь кодекс є а у влади нема нічого людського
а у Зе влади моралі немає зовсім - що сатаніст, що кацап, що представник Зе влади,
це люди одного морального дна.
Хочете безпеки - закуповуйте Козаки, Дозори, Новатори, так хоч Україна заробить,
а не п**арас чиновник який ще накруте собі на імпорті 10 тис доларів.
БО ХОЧУТЬ СВОЇМ ДІТЯМ ЗАЛИШИТИ ЛЕНД КРУЗАКИ КОЛИ СПИШУТЬ НА РОБОТІ. ГНІДИ,
ХАЙ БИ У ВСІХ ТАКИХ ГНІД ВИРАЗКИ НА ЛИЦЯХ ПОПРОСТУПАЛИ , ЩОБ ЛЮДИ ЗНАЛИ ХТО
ПЕРЕД НИМИ.