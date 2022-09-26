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Держлісагентство дозволило купувати дрова безпосередньо у лісництв

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

отопление,дрова

Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров. Відтепер їх може придбати кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво. Для цього необхідно лише написати заяву й оплатити замовлення.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Також триває робота над створенням інтернет-магазину "ДроваЄ", де громадяни зможуть замовити дрова, не виходячи з дому.

Для їх покупки необхідно буде виконати кілька простих кроків:

  • зареєструватися на сайті;
  • обрати лісгосп;
  • визначитися з типом дров’яної продукції та її об’ємом;
  • здійснити оплату.

Запуск ресурсу заплановано на жовтень цього року.

Раніше повідомлялося, що Державне агентство лісових ресурсів у липні 2022 року збільшило заготівлю дров до 336,6 тис. кубометрів, що на третину більше, ніж у липні минулого року.

У липні Держлісагентство зібрало заявки на постачання понад 7 млн кубометрів дров, що у декілька разів більше, ніж зазвичай за опалювальний сезон використовують українські споживачі.

Автор: Галина Ялівець
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