Держлісагентство дозволило купувати дрова безпосередньо у лісництв
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Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров. Відтепер їх може придбати кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво. Для цього необхідно лише написати заяву й оплатити замовлення.
Про це йдеться в повідомленні агентства.
Також триває робота над створенням інтернет-магазину "ДроваЄ", де громадяни зможуть замовити дрова, не виходячи з дому.
Для їх покупки необхідно буде виконати кілька простих кроків:
- зареєструватися на сайті;
- обрати лісгосп;
- визначитися з типом дров’яної продукції та її об’ємом;
- здійснити оплату.
Запуск ресурсу заплановано на жовтень цього року.
Раніше повідомлялося, що Державне агентство лісових ресурсів у липні 2022 року збільшило заготівлю дров до 336,6 тис. кубометрів, що на третину більше, ніж у липні минулого року.
У липні Держлісагентство зібрало заявки на постачання понад 7 млн кубометрів дров, що у декілька разів більше, ніж зазвичай за опалювальний сезон використовують українські споживачі.
Будь ласка, зачекайте...