Мережа Metro закрила свій єдиний ТРЦ у Запоріжжі через обстріли, але продовжує працювати в Росії

Компанія "Metro Україна" тимчасово зупинила роботу свого торговельного центру у Запоріжжі.

Як повідомила пресслужба компанії, ТЦ Metro у Запоріжжі тимчасово закривається через загострення ситуації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Торговий центр, розташований за адресою Оріхівське шосе, 7-А, був єдиним об'єктом мережі в місті.

"Метро Кеш енд Керрі Україна" входить до складу Metro Group, однієї з провідних міжнародних торгових компаній.

Як повідомлялося, німецька корпорація Metro AG відмовилася призупинити роботу мережі своїх гіпермаркетів у Росії у відповідь на офіційний лист керівників "Metro Україна", заявляли в українському підрозділі корпорації.



"Метро Кеш енд Керрі Україна" засновано у 2003 році. Об'єднує 23 класичних центри оптової торгівлі Metro Cash&Carry у найбільших містах України – Києві, Вінниці, Житомирі, Полтаві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Миколаєві, а також три магазини оптової торгівлі "Бері Везі" у Тернополі, Луцьку, Чернігові.

За даними компанії, обсяг її продажів за підсумками 2019/2020 фінансового року (жовтень 2019 – вересень 2020) становив 754 млн євро.