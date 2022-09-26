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Російські розробники відеоігор орендують літаки для порятунку працівників від мобілізації, – ЗМІ

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самолет

Російські розробники відеоігор почали евакуювати співробітників із країни, викуповуючи для цього цілі чартерні рейси.

За словами джерел на ринку розробки відеоігор, студії почали організовано вивозити співробітників після оголошення російським президентм Путіним часткової мобілізації 21 вересня, пише російський "Коммерсант".

Продюсер великої російськомовної студії, яка в березні вже вивела бізнес за кордон, розповів, що одна з компаній-розробників відеоігор замовила чартерний рейс для вивезення з РФ близько 100 своїх співробітників-чоловіків разом із сім'ями.

Те, що російські розробники наймають чартерні рейси для евакуації фахівців, підтвердило джерело в одній з найбільших ігрових студій СНД. При цьому співрозмовник видання зазначив, що "це не поодинока історія".

Російські студії, які не здатні організовано вивезти співробітників за кордон, намагаються захистити їх від мобілізації іншими способами, зокрема, намагаючись отримати офіційний статус ІТ-компанії, яким обіцюять бронь від мобілізації для співробітників.

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Водночас, за словами співрозмовника видання у російськомовній студії, ринок ігрової розробки "перебуває в паніці", тому що істотна частина співробітників навіть теоретично не зможе отримати обіцяну російським урядом бронь, оскільки для цього потрібна профільна освіта в IT.

Крім того, якщо в останні кілька місяців студії, які виїхали з Росії, з розумінням сприймали бажання низки співробітників працювати з країни, то зараз ситуація кардинально змінилася: "Залишити співробітників у країні – значить змиритися з тим, що когось заберуть, і ти залишишся з кадровою діркою".

Інший співрозмовник у великій ігровій студії та консультуючий чиновників при розробці заходів підтримки індустрії підтверджує, що розробники ігор справді масово виїжджають із країни.

"Потоки два: перший –це співробітники студій, які залишилися в країні, які перевезли бізнес за кордон після 24 лютого. Якщо до 21 вересня вони відкладали виїзд із Росії з особистих причин, то зараз усе – хапай мішки, вокзал, потяг відходить", – каже він.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+14
Виродки спокійно жили в мокшандії аж доки не почалась мобілізація, до того їх все задовольняло, велічіє росло і квітло. Потрібно робити все щоб кацапські кордони були закриті, нехай або скидають своє ***** або в полон або що швидше за все після 1 дня підготовки - в канаву.
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26.09.2022 14:59
+10
По масовій втечі роzzіян,можна зробити висновок.Роzzіяни теж вірять в ЗСУ ))
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26.09.2022 16:38
+3
вони так чи інакше в найближчі тижні їх закриють,але територія величезна...раніше сирійців афганців возили контрабандою тепер своїх будуть переправляти)
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26.09.2022 15:58
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Виродки спокійно жили в мокшандії аж доки не почалась мобілізація, до того їх все задовольняло, велічіє росло і квітло. Потрібно робити все щоб кацапські кордони були закриті, нехай або скидають своє ***** або в полон або що швидше за все після 1 дня підготовки - в канаву.
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26.09.2022 14:59 Відповісти
вони так чи інакше в найближчі тижні їх закриють,але територія величезна...раніше сирійців афганців возили контрабандою тепер своїх будуть переправляти)
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26.09.2022 15:58 Відповісти
Тепер кацапським іт-шнікам гарна гра онлайн буде з ЗСУ. Реалістична.
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26.09.2022 19:33 Відповісти
Зате більш реалістичними потім будуть ігри. Звичайно, якщо вдасться здатись у полон.
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27.09.2022 06:56 Відповісти
поезд на самом деле уже ушел
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26.09.2022 16:01 Відповісти
Якщо є гроші, то жодної проблеми.
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26.09.2022 20:21 Відповісти
у аленевода могут возникнуть праблемы с показом ***** новых образцов невиданного в мире оружия и пабедных боёв внуков на всех фронтах )
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26.09.2022 16:26 Відповісти
а тепер захотіли «родіну любіть» здалеку?
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26.09.2022 16:27 Відповісти
По масовій втечі роzzіян,можна зробити висновок.Роzzіяни теж вірять в ЗСУ ))
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26.09.2022 16:38 Відповісти
Водночас інший співрозмовник зазначив, що чартерні рейси прямують напряму до Чернобаївки, Евпаторії та Донецьку, задля того, щоб розробники відеігор на власній шкурі відчули різницю між віртуальним світом та реальним
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26.09.2022 16:46 Відповісти
Для подальшої розробки відеоігор знадобиться...Хіба на Тому Світі є відеоігри?
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26.09.2022 18:33 Відповісти
корабельные крысы нервно курят в сторонке, созерцая панику, обычную для "народа-победителя", если шо
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26.09.2022 19:29 Відповісти
 
 