Темпи експорту зерна відстають від минулорічних у 1,8 раза, – Мінагрополітики

Україна з початку 2022/2023 маркетингового року (МР, розпочався 1 липня-2022) експортувала 7,51 млн тонн зернових культур, що у 1,75 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року (13,13 млн тонн).

За даними Мінагрополітики, вже експортовано 4,23 млн тонн кукурудзи, 2,61 млн тонн пшениці та 635 тис. тонн ячменю (8%).



Загалом з початку вересня експортовано 3,21 млн зернових і зернобобових культур, серед яких 1,35 млн тонн пшениці, 1,54 млн тонн кукурудзи, 305 тис. тонн ячменю, 9,9 тис. тонн борошна та 2 ,1 тис. тонн жита.

Як повідомлялося, Україна упродовж 2021/2022 маркетингового року, який завершився 30 червня, експортувала 61,5 млн тонн зернових та олійних вартістю $22,2 млрд.

Зокрема, експорт пшениці становив 18,7 млн тонн вартістю $4,8 млрд. Кукурудзи – 23,54 млн тонн вартістю $5,8 млрд. Ячменю – 5,74 млн тонн вартістю $1,3 млрд.