БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
593 відвідувача онлайн
Новини Корпоративні відносини
1 530 1
Київ (4316) McDonald's (92)

McDonald’s відновлює роботу ще 7 ресторанів у Києві, зокрема на правому березі

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

mcdonald’s

Мережа McDonald’s з 27 вересня запускає доставку ще з семи ресторанів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба мережі у Facebook.

Так, доставка буде доступна з ресторанів за наступними адресами:

  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Вишгородська, 33А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонський, 26-А

"Тож вже завтра ви зможете замовити улюблені МакМеню в Glovo", – додали у компанії.

У такий спосіб, із 27 вересня у Києві відновлять роботу на доставку вже 10 ресторанів мережі – 5 на правому березі та 5 – на лівому.

Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s.

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 