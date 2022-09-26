Банки видали під час воєнного стану пільгових кредитів на 52 мільярди, – Мінфін

За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 218 пільгових кредитів на загальну суму 880 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 26 вересня отримали від уповноважених банків 47 885 кредитів на загальну суму 141,37 млрд грн, з яких 31 008 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 56,74 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 13 063 кредитні договори на загальну суму 51,75 млрд грн.

Із них 760 млн грн – на інвестиційні цілі; 4,67 млрд грн – як антикризові кредити; 4,38 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 20,79 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 21,12 млн грн – на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.