МАГАТЕ проінспектувало Хмельницьку АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

"Із 24 по 25 вересня 2022 року на ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірку здійснили інспектори Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання.

Метою інспекції була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.