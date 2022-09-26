Українська ІТ-армія заблокувала ще понад 4000 російських ресурсів

Із 12 до 25 вересня українська ІТ-армія заблокувала понад 4000 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Так, атаки зазнав сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні. Було здобуто всі дані, які зберігалися на сайті.

Також були атаковані ресурси "Молодої гвардії "Єдиної Росії". Зазначається, що ІТ-армія дістала звідти списки молодих путіністів, які були або є на окупованих територіях, допомагають приховувати військові злочини та проводити незаконні референдуми.

Під удар хактивістів потрапив російський портал "Госуслуги". До нього причетні сотні сторонніх послуг та сервісів, які задіяні в державних, економічних та військових сферах. Через атаку на портал росіяни не могли отримати бажані послуги.

Водночас "лягли" сайти для пошуку роботи. На таких сайтах Міноборони РФ часто публікувало вакансії військових. Тепер для росіян жодна вакансія недоступна, як і самі портали.

Крім того, були атаковані воєнторги РФ. Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдатів, які продовжують вести війну в Україні.

Під атаки потрапили й сайти з продажу автоінструментів. ІТ-армія перекрила не тільки можливість росіянам продавати в рф контрабанду у вигляді інструментів для авто з Європи, а і купувати необхідне автоприладдя своїм солдатам на фронт.

Такожбув атакований комерційний банк "Открытие". DDoS-атака на інфраструктуру банку заблокувала росіянам можливість користуватися банківськими послугами онлайн.