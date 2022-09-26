Індекс "Московської біржі" обвалися до мінімуму з початку повномасштабної війни (оновлено)
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Під час ранкових торгів 26 вересня індекс "МосБіржі" опустився нижче 2000 пунктів уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.
Як повідомляє російський "Коммерсант", вранці індекс "МосБіржі" падав на 4,69% – до 1991,82, водночас індекс РТС знижувався на 5,8% і становив 1075,55 пункта.
Вдень російські фондові індекси продовжили знижуватися і станом на закриття торгів індекс "МосБіржі" оновив мінімум із серпня 2017 року, впавши в район 1930 пунктів, передає Інтерфакс.
За підсумками торгів індекс "МосБіржі" становив 1933,35 пункту (падіння на 7,5%, мінімум дня – 1841,42 пункту), індекс РТС – 1043,44 пункту (падіння на 8,6%, мінімум дня – 1002,6 пункту). Ціни більшості "блакитних фішок" на "Московській біржі" впали в межах 14,8%.
Як повідомлялося, обвал акцій на російських біржах почався 20 вересня на тлі заяв про проведення "референдумів" щодо приєднання захоплених територій України до РФ.
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