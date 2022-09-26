Обсяг виданих мікрокредитів впав у 12 разів, – "Опендатабот"

Сума позик, наданих мікрофінансовими організаціями (МФО), впала до 1,3 млрд грн у другому кварталі поточного року. Це у понад 12 разів менше, аніж середня сума мікрокредитування за квартал торік – 16,2 млрд грн.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Так, із моменту розгортання повномасштабної війни зменшилися як кількість позик, так й їх суми.

Так, за другий квартал було оформлено понад 355 646 договорів що вдвічі менше за середню кількість договорів на місяць ще у першому кварталі 2022 та в 3,3 рази менше за середню кількість договорів на місяць у 2021.

Середня сума кредиту у другому кварталі зменшилася на 28%: з 5079 грн до 3650 грн.

Водночас від початку року заборгованість за мікрокредитами скоротилася на 2,4 млрд грн (на 18%): з 13 млрд грн на початку року до 10,7 млрд грн на початок липня.