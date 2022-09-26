Євро та фунт стерлінгів впали до рекордних мінімумів щодо долара

Фунт стерлінгів впав у понеділок до рекордно низького рівня через побоювання трейдерів, що економічний план нового уряду Великої Британії створить напруження у фінансовому секторі.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас стрімке падіння британського фунта допомогло долару США досягти нового максимуму за два десятиліття проти кошика основних валют. При цьому євро впав до нового мінімуму за 20 років щодо долара.



Фунт стерлінгів впав на 4,9% до історично найнижчої позначки в $1,0327, потім стабілізувався на рівні $1,0699, що все ще на 1,5% нижче закриття попередньої сесії.



Фунт впав на 3,6% у п’ятницю, коли новий міністр фінансів Квасі Квартенг заявив про історичне зниження податків за рахунок найбільшого збільшення запозичень з 1972 року.



Євро також досяг нового 20-річного мінімуму в 0,9528 долара, через побоювання рецесії, оскільки енергетична криза посилюється ближче до зими на тлі ескалації війни в Україні



Крім того, долар продовжив своє відновлення по відношенню до єни.



Індекс долара, чий кошик включає фунт стерлінгів, євро та ієну, досяг позначки 114,58 вперше з травня 2002 року, а потім опустився до 113,16, трохи зміцнившись за день.



"Зміцнення долара значною мірою було пов’язане з інтенсивним розпродажем фунта стерлінгів", – кажу регіональний керівник відділу досліджень і стратегії валютних операцій у Maybank Сактіанді Супаат.