Кропачов відсудив у державної шахти понад 1 мільярд упущеної вигоди

Суд зобов’язав держпідприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська" відшкодувати збитки (упущену вигоду) в сумі 1,1 мдрд грн фірмі ТОВ "Краснолиманське" бізнесмена Віталія Кропачова.

Як пишуть "Наші гроші", про це повідомляє Nadra.Info із посиланням на постанову Східного апеляційного господарського суду від 7 вересня.

Відповідно до матеріалів справи, приватна фірма в грудні 2003 року отримала спецдозвіл на видобування камʼяного вугілля на полі діючої державної шахти "Краснолиманська". Вони домовились, що ТОВ "Краснолиманське" відповідає за організацію видобування і збагачення вугілля, а фактичне виконання робіт у шахті по видобутку було покладено на "Вугільну компанію "Краснолиманська".

Приватна і державна компанії домовилися про таку співпрацю на весь час дії спецдозволу. Саме держкомпанія володіє спецдозволом на сусідні поля шахти "Краснолиманська".

Одним із пунктів договору між ТОВ "Краснолиманське" і ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" була ремарка про форс-мажор, який і настав у 2014 році у звʼязку із проведенням на сході України антитерористичної операції.

Із судової постанови відомо, що на початку вересні 2014 року підриємство було захоплене озброєними невідомими, його керівництво було відсторонене від управління та керування фінансово-господарською діяльністю.

Через це з початку вересня і до кінця місяця виробничі дільниці Краснолиманського були відправлені в простій. Згодом у листопаді 2014 року приватна компанія повідомила державну про позбавлення можливості "здійснювати господарську діяльність" через захоплення озброєними особами та встановлення сторонніми незаконного контролю над вугільною компанією та її виробничим комплексом".

У червні 2015 року приватній компанії стало відомо, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості призначило тимчасовим керівником державного підприємства Констянтина Кисельова. На думку позивача, це свідчило про відновлення контролю над державним підприємством.

Відтак ТОВ звернулося до держпідприємства з листом про намір відновити виробничу діяльність з видобутку кам’яного вугілля. Лист залишився без відповіді, доступ працівникам товариства на територію підприємства відновлено не було. У грудні 2015 року ТОВ направило ДП вимогу, в якій наполягало, зокрема, на проведенні спільної інвентаризації та відновлення надання послуг з видобутку вугілля.

У березні 2016 року перевірка ГУ Держпраці у Донецькій області встановила, що в межах ділянки надр, яка надана у користування ТОВ "Краснолиманське", з вересня 2014 року ДП видобуло рядового вугілля понад 2 млн тонн.

У жовтні 2017 року ТОВ знову звернулося до ДП з вимогами забезпечити працівникам доступ до робочих місць, повернення належного йому майна, припинення діяльності в межах гірничого відводу ТОВ. У відповідь держпідприємство запропонувало створити спеціальну комісію, яка в листопаді 2017 року і встановила, серед іншого, що з жовтня 2014 року ДП "ВК "Краснолиманська", використовуючи обладнання ТОВ "Краснолиманське", видобувало вугілля у межах ділянки надр, право користування якою належить ТОВ.

У червні 2018 року ТОВ звернулося до суду з першим позовом до ДП про стягнення збитків від самовільного користування надрами, і в жовтні 2019 року суд стягнув з ДП понад 14 млн грн.

Але уже в січні 2020, ТОВ "Краснолиманське" знову звернулося до суду із новим позовом про відшкодування збитків. Спершу приватна компанія вимагала стягнути з державної трохи більше 100 млн грн. Згодом вимоги зросли до 1,26 млрд грн, потім до 5,7 млрд грн. Зрештою у вересні 2021 року "Краснолиманське" знизило суму збитків до 1,1 млрд грн.

Проте рішенням господарського суду Донецької області у задоволенні позову ТОВ "Краснолиманське" було відмовлено повністю. Апеляція те рішення скасувала і постановила задовольнити позов і стягнути 1,1 млрд грн.

ТОВ "Краснолиманська" заснували менеджери бізнесмена Ігоря Гуменюка – Олександр Нелюб та Валерій Дудінов. Пізніше Гуменюк купив контрольний пакет акцій ПАТ "Донбасенерго", за версією ЗМІ, на користь старшого сина тодішнього президента Віктора Януковича – Олександра.

Після втечі Януковича і початку війни на Донбасі "ВК "Краснолиманська" контролювалася батальйоном "Дніпро-1", до фінансування якого був причетний Ігор Коломойський. Пізніше шахта стала постачати вугілля для "Центренерго" по невигідній посередницькій схемі через ТОВ "Торгівельний Дім-Ресурс", підконтрольну народному депутату від БПП Сергію Трегубенку.

У 2015 році його називали "смотрящим" за вугільною галуззю від першого заступника фракції БПП Ігоря Кононенка, давнього бізнес-партнера президента Петра Порошенка. В серпні 2016 року Трегубенка в ролі неофіційного куратора змінив Віталій Кропачов.

Із приходом Кропачова ТОВ "Краснолиманське" і держпідприємство погодилися на відновлення співпраці. Зі зміною влади в 2019 році у фірми, яка за останніми даними держреєстру контролюється Кропачовим через ТОВ "Укрдонінвест", почалися проблеми. На початку 2021 року Держгеонадра зупиняли дію спецдозволу "Краснолиманське". Наразі стан цього документу перевірити неможливо.