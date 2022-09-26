У безпечні регіони переїхало 745 підприємств, – Мінекономіки

За програмою релокації до безпечних регіонів уже переміщено 745 українських підприємств, з них 558 поновили роботу.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба Мінекономіки у Facebook.

"Із початку старту цієї урядової програми вже зареєстровано 1846 заявок від бізнесу, 745 з яких – вже перевезено на безпечні території. Розпочали роботу на новому місці – 558 підприємств", – наголосила вона.

Бережна уточнила, що наразі для ще 286 підприємств здійснюється пошук підходящої локації та способу транспортування відповідних потужностей.

Станом на кінець серпня повідомлялося, що в межах програми релокації бізнесу 725 підприємств переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України, із них 528 відновили свою роботу.