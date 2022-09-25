БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
676 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
98 0
зерно (1684) порт (1320) експорт (3428)

Із українських портів вийшло ще 7 суден у рамках "зернової ініціативи"

Новини БізнесЦензор Транспорт

зерно,порт

25 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 7 суден ыз 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, від причалів Одеського порту відійшли Moonlight, Chios Freedom. Із порту "Чорноморськ" – балкери Hermes, Blue Star, Super Martinelli. Із порту "Південний" – ATA 2, Aspasia Luck.

Із моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 4,85 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшло 218 суден з агропродукцією яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 