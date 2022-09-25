Нідерланди не будуть висилати назад росіян, які тікають від мобілізації

Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад.

Про це заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург, передає Європейська правда з посиланням на RTL.

Наприкінці червня Ван дер Бург вирішив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.

Це дає уряду час оцінити, як учинити з цією групою. Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.

"Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх із розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?" – зазначив Ван дер Бург.

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів поки що не отримала заявок від жодного російського ухилянта. За даними служби, з початку війни 83 росіянина попросили притулку в Нідерландах. Фонд у справах біженців також повідомив, що не бачить ніякого ефекту від часткової мобілізації, оголошеної на цьому тижні президентом Росії, "але це може змінитися на наступному тижні".

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європа повинна дозволити в’їзд російським громадянам, які хочуть покинути країну, відмовляючись виконувати злочинні накази Путіна.

Країни Балтії та Польща стурбовані тим, що відкриття дверей для росіян може дозволити пропутінським оперативникам потрапити до ЄС. Фінляндія закрила свої двері для російських туристів у п'ятницю після того, як останніми днями різко зросла кількість людей, які прибувають на фінсько-російський кордон.

Проте уряд Німеччини заявив, що готовий прийняти російських інакомислячих, які зазнають серйозних утисків.

Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до країн Балтії та Польщі росіян з шенгенськими візами.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.