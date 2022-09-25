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Новини Фінанси
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Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень у півтора раза – до $738 мільйонів

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доллар,курс,долар

"Чисті" продажі доларів Національним банком минулого тижня зросли до $737,8 млн порівняно з $510,7 млн тижнем раніше і $475 млн двома тижнями раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Так, з 19 по 23 вересня він придбав $7,1 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $744,9 млн порівняно з $528,2 млн тижнем раніше.

Цього тижня на готівковому ринку гривня знову ослабла приблизно на 70 копійок, а її курс наблизився до рівня 43 грн/$1 при зафіксованому з 21 липня офіційному курсі 36,57 грн/$, проте до кінця тижня зміцнився до 42,7 грн/ $.

Із початку вересня обсяг інтервенцій Нацбанку на ринку вже перевищив $1,8 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3,4 млрд).

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у серпні обсяг зовнішньої допомоги України становив рекордні з початку війни $4,6 млрд порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні.

Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,12 млрд та 111 млн євро, а продав $18,6 млрд та 1,79 млрд євро.

Зокрема, з початку війни купівля валюти досягла $2,46 млрд та 111 млн євро, а продаж – $15,8 млрд та 1,79 млрд євро.

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2022 року, за даними НБУ, становили $25,43 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська
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Кто то покупает валюту с валютных запасов страны по 37 , и сомнительно что вся она идет на критический импорт а не продается по 42, 5 , зарабатывая 15% с оборота при этом ни производя ни каких благ и платя налоги как остальная экономика , к тому же в результате таких "решений" НБУ экспортную выручку да и самим экспортом заниматься становится не выгодно когда валюту надо продавать по 36, 6, а затраты вести по 42 в результате ВВП, валютные запасы падают и удивляемся куда делись 16 миилиардов $ из валютных запасов страны,растет инфляция для основной массы населения только "заработали" по сути на бюджете импортеры, банки и тех кто смог купит валюту у государства ниже "наличного" курса.
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25.09.2022 17:46 Відповісти
кому война,а кому мать родна
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25.09.2022 21:14 Відповісти
на підході 1$=100гр
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25.09.2022 18:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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25.09.2022 21:15 Відповісти
Кто то под звуки взрывов рубит хорошо капусту .Гнидовник НБУ нужно тщательно проверить сколько напечатали фантиков и кому каждый Божий день продают миллионы долларов,не сами ли себе???
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26.09.2022 12:18 Відповісти
Створили собі штучно "лазєйки" з двома курсами та й рубають капусту.

Тільки що вони будуть робити, коли валютні надходження впадуть суттєво через масовий перехід експортерів на інші схеми, щоб не втрачати 15%-20% на рівному місці?
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26.09.2022 13:05 Відповісти
 
 