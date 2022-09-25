Українська електроенергія може замінити країнам Євросоюзу до 6 мільярдів кубометрів російського газу

Міністр енергетики Герман Галущенко у США провів двосторонню зустріч з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіхом Біролем.

Як повідомляє пресслужба Міненерго, центральною темою зустрічі стало посилення енергетичної безпеки на європейському континенті з огляду на спровоковану РФ кризу на газовому ринку.

Міністр наголосив, що після синхронізації з ENTSO-E українська енергосистема демонструє свою стійкість, не дивлячись на понад 200 днів роботи в умовах війни.

Галущенко наголосив на готовності України допомогти європейським партнерам пройти майбутній важкий осінньо-зимовий період, використовуючи можливості експорту української електроенергії. Його використання дозволить державам ЄС замістити 5-6 млрд кубометрів російського газу.

Також міністр підкреслив можливість використання країнами Європи одних з найбільших на континенті українських підземних газових сховищ на вигідних умовах.

Фатіх Біроль своєю чергою наголосив, що МЕА продовжує зміцнювати відносини з Україною, щоб підтримати її потреби у відновленні та допомогти побудувати нове енергетичне майбутнє після завершення війни.

У Міненерго нагадали, що в липні 2022 року Україна приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства як асоційований член.

Спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового попиту на енергію і охоплює більше 5 млрд споживачів.