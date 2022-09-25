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Новини Макроекономіка
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Путін готується збільшити витрати на оборону на 43%

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

россия,флаг,прапор,росія

Президент РФ Путін планує витратити на військові потреби набагато більше, ніж планувалося спочатку, оскільки Росія адаптує бюджет до потреб тривалої та дедалі дорожчої війни в Україні. Так, відповідно до трирічного фінансового плану, витрати на оборону тепер перевищать початкові бюджетні припущення наступного року більш ніж на 43%, тоді як відповідна категорія національної безпеки та правоохоронних органів зросте більш ніж на 40%.

Про це йдеться в трирічному плані з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Як повідомляється, витрати на "національну оборону" становлять майже 5 трлн руб. ($84 млрд), або 3,3% валового внутрішнього продукту, за часткою витрат на другому місці після соціальних програм уряду.

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру, або SIPRI, оцінює, що на "національну оборону" в російському бюджеті припадає приблизно три чверті загальних військових витрат і враховує фінансування як на операційні витрати, так і на закупівлю зброї.

У бюджетному плані вартість призову в 2023 році закладена в розмірі майже 16 млрд руб., а в 2024-2025 роках – 16,5 млрд руб. щорічно. Більшість інших деталей військових витрат залишаються засекреченими, і оприлюднюються лише загальні цифри.

За даними SIPRI, який відстежує світову збройову промисловість, минулого року Росія входила до п’ятірки найбільших витрат на оборону у світі. За оцінками аналітичних центрів, у 2021 році Кремль збільшив витрати на військові витрати на 2,9%, до $65,9 млрд, що стало третім роком поспіль після падіння у 2016-2019 роках.

Уряд схвалив бюджетний план, і тепер законопроєкт має отримати підтримку обох палат парламенту та бути підписаним президентом, щоб стати законом. Він все ще може бути змінений, але більшість припущень навряд чи зазнають серйозних змін.

Фіскальні прогнози на період після наступного року свідчать про те, що Росія не наближається до розробки планів відходу від війни. Порівняно з попередніми прогнозами, витрати на оборону зростуть майже на 30% у 2024 році, але все ще відповідають попереднім припущенням на 2025 рік.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+5
Європа ще більше нафти і газу купуйте у паРаши, бо їм нічим свою армію фінансувати.
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25.09.2022 13:14
+3
Путін може навіть і пенсії і зарплати не платити і всі гроші на війну буде відбирати
А громадяни Росії будуть слухняно виконувати злочині накази путіна- бо путін це в їхньому розумінні Месія який повинен відродити Російську імперію
А Росія розвалиться тільки тоді коли вона програє війну і нічого не досягне
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25.09.2022 13:02
+1
Він уже відчув себе Наполеоном, тож дороги та шашлики тепер на узбіччі, а зелена моношушваль тепер голосуватиме, як скаже шеф!
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26.09.2022 07:13
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Путін може навіть і пенсії і зарплати не платити і всі гроші на війну буде відбирати
А громадяни Росії будуть слухняно виконувати злочині накази путіна- бо путін це в їхньому розумінні Месія який повинен відродити Російську імперію
А Росія розвалиться тільки тоді коли вона програє війну і нічого не досягне
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25.09.2022 13:02 Відповісти
Європа ще більше нафти і газу купуйте у паРаши, бо їм нічим свою армію фінансувати.
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25.09.2022 13:14 Відповісти
значит ВСУ славно раз..бали русскую Армию. Что у них вооружений не осталось. ))) ВСУ уничтожив остатки вооружений России, без труда сможет взять Москву без сопротивления!

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25.09.2022 16:01 Відповісти
Путін готується збільшити витрати на оборону на 43%
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а Зеленский через Раду забрал у ВСУ десятки миллиардов гривен и направил их на дороги.
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25.09.2022 16:22 Відповісти
Він уже відчув себе Наполеоном, тож дороги та шашлики тепер на узбіччі, а зелена моношушваль тепер голосуватиме, як скаже шеф!
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26.09.2022 07:13 Відповісти
тільки не на оборону, а на напад.
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26.09.2022 09:20 Відповісти
Цікаво, ***** планує це виходячи з тих липових показників, що генерують центробанк та міністерства, чи йому окремо реальні цифри подають?

Бо, якщо планування йде за офіційними даними, то Роіся у невідомий мінус піде. Тобто на папері збільшення буде, а реально просто будуть виділяти те, чого нема, або залишать інші статті бюджету без фінансування.
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26.09.2022 11:27 Відповісти
Я взагалі не розумію, як щось можна планувати, опелюючи не реальними даними.

Бо, якщо у ***** реальні дані, то планувати з них можна тільки тиху смерть економіки, а не збільшення видатків.
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26.09.2022 11:30 Відповісти
Верной дорогой идете, товарищи путиноиды! Покойный ссср в течение 12 лет вымер от непомерных трат на войну в Афганистане и уменьшения доходов от продажи нефти/газа. С каждым годом до самого развала крики и сопли были все сильнее про проклятущих империалистов, которые хотят захватить самую великую, могучую и демократичную страну в мире. Увеличивались расходы на армию, сокращались социальные программы. И что в результате? Империалисты живут, а "великий", "могучий" и "демократичный" совок подох.
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26.09.2022 14:08 Відповісти
 
 