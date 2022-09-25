Путін готується збільшити витрати на оборону на 43%

Президент РФ Путін планує витратити на військові потреби набагато більше, ніж планувалося спочатку, оскільки Росія адаптує бюджет до потреб тривалої та дедалі дорожчої війни в Україні. Так, відповідно до трирічного фінансового плану, витрати на оборону тепер перевищать початкові бюджетні припущення наступного року більш ніж на 43%, тоді як відповідна категорія національної безпеки та правоохоронних органів зросте більш ніж на 40%.

Про це йдеться в трирічному плані з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Як повідомляється, витрати на "національну оборону" становлять майже 5 трлн руб. ($84 млрд), або 3,3% валового внутрішнього продукту, за часткою витрат на другому місці після соціальних програм уряду.

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру, або SIPRI, оцінює, що на "національну оборону" в російському бюджеті припадає приблизно три чверті загальних військових витрат і враховує фінансування як на операційні витрати, так і на закупівлю зброї.

У бюджетному плані вартість призову в 2023 році закладена в розмірі майже 16 млрд руб., а в 2024-2025 роках – 16,5 млрд руб. щорічно. Більшість інших деталей військових витрат залишаються засекреченими, і оприлюднюються лише загальні цифри.

За даними SIPRI, який відстежує світову збройову промисловість, минулого року Росія входила до п’ятірки найбільших витрат на оборону у світі. За оцінками аналітичних центрів, у 2021 році Кремль збільшив витрати на військові витрати на 2,9%, до $65,9 млрд, що стало третім роком поспіль після падіння у 2016-2019 роках.

Уряд схвалив бюджетний план, і тепер законопроєкт має отримати підтримку обох палат парламенту та бути підписаним президентом, щоб стати законом. Він все ще може бути змінений, але більшість припущень навряд чи зазнають серйозних змін.

Фіскальні прогнози на період після наступного року свідчать про те, що Росія не наближається до розробки планів відходу від війни. Порівняно з попередніми прогнозами, витрати на оборону зростуть майже на 30% у 2024 році, але все ще відповідають попереднім припущенням на 2025 рік.